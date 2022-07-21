Синоптик рассказал, как долго продержится жара в Петербурге

Жара продержится в Петербурге три дня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург снова пришла жара. Знойная погода не будет такой адской, как в Европе, однако кондиционеры и легкая одежда снова понадобятся жителям Северной столицы. Температура поднимется до 30 градусов, а дождей не предвидится. Но долго мучаться от пекла не придется. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, как долго продержится жара в Петербурге.

- Антициклон начинает определять погоду в Санкт-Петербурге, и в ближайшие три дня мы снова окажемся в летней погоде. Конечно, Европейской жары мы не получим, но непродолжительные плюс 28-30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды, - отметил синоптик.

Среднесуточная температура, с учетом ночных показателей, составит плюс 19,5 градусов. Поэтому можно смело отправляться за город с ночевкой.

А вот уже с воскресенья погода снова станет холоднее за счет влияния циклонов. Вернутся дожди.

Поэтому самое время для того, чтобы позагорать, искупаться и насладиться жарким летом.