«Комсомолка» подводит итоги конкурса «Клиника года-2022»

В проекте приняли участие более 50 медицинских учреждений и специалистов. Фото: freepik.com.

Совсем скоро, 22 июля, состоится торжественная церемония награждения победителей масштабного конкурса «Клиника года-2022» от «Комсомольской правды». Экспертное жюри и петербуржцы несколько недель голосовали не только за ведущие частные и государственные клиники Северной столицы, но и за лучших врачей. Номинанты боролись за победу в трех категориях: «Клиника года», «Врач года» и «Выбор экспертов».

Несколько месяцев на площадках «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» мы рассказывали о достижениях участников проекта и обсуждали тренды в сфере медицины с экспертами. А также делились с читателями советами, как сохранить хорошее самочувствие, что поможет обрести красивую улыбку, снизить риски при беременности, избежать алкоголизма и как правильно заботиться о здоровье ребенка.

Партнером церемонии награждения выступит ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ» - член торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга. Специализируется на поставках медицинского оборудования, а также комплексном оснащении медучреждений. Компания представляет ведущие российские и зарубежные бренды, имеет собственный лицензированный сервисный центр, службу логистики и ВЭД.

Конкурс «Клиника года» впервые стартовал в Санкт-Петербурге почти 9 лет назад. Затем эстафету приняли другие регионы России и сейчас это масштабный проект, который проходит более чем в 20 городах страны. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения: за организацию «Клиники года» медиахолдинг «Комсомольская правда» был удостоен благодарности ведомства.