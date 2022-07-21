Новые квитанции от «Петроэлектросбыта» получат жители Петербурга в августе

В квитанциях «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отразится задолженность жителей перед Фондом капитального ремонта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 августа 2022 года жители Санкт-Петербурга будут получать обновленные квитанции от «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Теперь в платежках в Фонд капитального ремонта у горожан будет отображаться не только текущая сумма оплаты, но и сумма задолженности. Таким образом собственники квартир смогут оплатить сразу же всю сумму сразу автоматически, а не вбивать ее вручную. Об этом 21 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- Включение полной суммы долга в поле «к оплате» - последовательный шаг Фонда в рамках работы с задолженностью. Изменение платежного документа позволит сделать процесс оплаты понятнее, увеличит информированность собственников, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Теперь горожане смогут четко видеть, есть ли у них долг и контролировать все платежи. Раньше задолженность отображалась только справочно в верхнем углу квитанции, где печаталась информация о состоянии баланса. Из-за этого в Фонд поступило более 100 тысяч обращений после получения жителями долговых квитанций, разосланных в мае. Многие впервые поняли, что у них есть долг, так как никогда не обращали внимание на строчку о балансе.

Также изменения в квитанциях появятся и в личных кабинетах в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» — там долг будет отображаться в электронном сервисе после получения платежных документов.

Это нововведение станет очень полезным для горожан, так и управляющих компаний. Как пояснил директор отделения «Юг» мультисервисной компании «ДОМСПБ» Андрей Матюк, зачастую жильцы за разъяснениями по квитанциям обращаются именно к ним:

- Особое внимание уделяем разъяснительной работе по формированию платежей. Ведь жители с вопросами о начислениях вначале обращаются в свои управляющие организации, а только затем уже к поставщикам услуг. Поэтому очень хорошо, что в платежных документах появится больше информации, и часть вопросов со стороны петербуржцев будут сняты. И многие самостоятельно смогут сделать выбор как им поступить со своей задолженностью. Да и так проще следить за своим бюджетом при совершении коммунальных платежей.