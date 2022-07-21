«Традицию надо продолжить, но закон устарел»: в Петербурге одобрили новые правила для уличных музыкантов

Для уличных музыкантов придумали новые правила. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга утвердили поправки в городской закон, регламентирующий уличные выступления. В первую очередь речь идет о музыкантах, поющих на площадях и проспектах Северной столицы. Они стали визитной карточкой города, что осознают в правительстве. Но и жалобы на исполнителей тоже есть.

- Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. Но есть и обратная сторона - жители нередко жалуются на шум, на скопление людей, - заявил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

По его словам, во многих регионах есть местные законы, регулирующие уличные выступления. Имеется такой и в Петербурге, но он был принят в 1999 году и уже устарел. Поэтому понадобилась его корректировка.

В новом варианте закона есть пункт о согласовании уличных выступлений с администрациями районов и Комитетом по культуре. При этом порядок согласований был и ранее. Только за первое полугодие было рассмотрено более 1200 уведомлений от музыкантов.

Но теперь в документе пропишут ответственность за выступление без согласования или нарушение ранее заявленных музыкантами условий.

Кроме того, петь можно будет не везде, а только в установленных чиновниками местах, список которых определят с учетом наличия жилой застройки.

Также в законопроекте прописаны основания для отказа в согласовании, что не позволит чиновникам говорить «нет» просто так. Свадьбы, дни рождения, религиозные обряды и церемонии закон не затронет.

- Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города, - заявил губернатор, отметив, что и поддержание общественного порядка – также важная задача.