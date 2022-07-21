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Звезды21 июля 2022 15:17

«Традицию надо продолжить, но закон устарел»: в Петербурге одобрили новые правила для уличных музыкантов

Власти Петербурга утвердили новый вариант закона об уличных музыкантах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Для уличных музыкантов придумали новые правила.

Для уличных музыкантов придумали новые правила.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга утвердили поправки в городской закон, регламентирующий уличные выступления. В первую очередь речь идет о музыкантах, поющих на площадях и проспектах Северной столицы. Они стали визитной карточкой города, что осознают в правительстве. Но и жалобы на исполнителей тоже есть.

- Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. Но есть и обратная сторона - жители нередко жалуются на шум, на скопление людей, - заявил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

По его словам, во многих регионах есть местные законы, регулирующие уличные выступления. Имеется такой и в Петербурге, но он был принят в 1999 году и уже устарел. Поэтому понадобилась его корректировка.

В новом варианте закона есть пункт о согласовании уличных выступлений с администрациями районов и Комитетом по культуре. При этом порядок согласований был и ранее. Только за первое полугодие было рассмотрено более 1200 уведомлений от музыкантов.

Но теперь в документе пропишут ответственность за выступление без согласования или нарушение ранее заявленных музыкантами условий.

Кроме того, петь можно будет не везде, а только в установленных чиновниками местах, список которых определят с учетом наличия жилой застройки.

Также в законопроекте прописаны основания для отказа в согласовании, что не позволит чиновникам говорить «нет» просто так. Свадьбы, дни рождения, религиозные обряды и церемонии закон не затронет.

- Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города, - заявил губернатор, отметив, что и поддержание общественного порядка – также важная задача.

КультураКАРТИНА ДНЯ