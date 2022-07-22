Ученые СПбГУПТД разработали экологичный антибактериальный гидрогель. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Гидрогель из природного полимера целлюлозы для обработки ран разработали ученые Университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с Институтом высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН). Задача такого гидрогеля – увлажнять рану и убивать даже устойчивые к антибиотикам бактерии. В отличие от синтетических аналогов новый гидрогель исключает содержание токсичных веществ, опасных для человека, так как полностью состоит из природных компонентов. Ученые предполагают применять технологию не только в качестве повязок для лечения ран и ожогов, но и в производстве умных капсул для доставки активных веществ в таргетированной лекарственной терапии, имплантов и патчей для глаз.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Большинство доступных сегодня гидрогелей являются синтетическими и имеют серьезные недостатки. В них могут содержаться токсичные вещества, и, в основном, они производятся из невозобновляемого сырья – нефтепродуктов. Наши экологичные гидрогели обладают свойством биосовместимости, они безопасны для человека. Для создания таких гидрогелей мы используем полностью биоразлагаемую целлюлозу из отходов аграрных предприятий. Мы не берем целлюлозу из древесины, чтобы снизить экологическую нагрузку. В этом уникальность и преимущество нашей разработки, - комментирует один из авторов технологии, доцент кафедры технологии полиграфического производства ВШПМ СПбГУПТД Александра Михаилиди.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Технология ученых СПбГУПТД достаточно простая и не требует много ресурсов или времени. Порошок целлюлозы помещается в специальный растворитель. За семь дней молекулы целлюлозы самоорганизуются в гидрогель, который затем тщательно промывают водой. Органический растворитель уходит, остается чистый прозрачный гидрогель на основе воды. В нем на 100 мл жидкости приходится всего 0,3 г целлюлозы. Гидрогель создает для раны естественную влажную среду, которая способствует заживлению и оказывает охлаждающий эффект, снимающий боль.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Антибактериального эффекта помогает добиться добавление в гидрогель из растительного сырья наночастиц серебра, которые предотвращают заражение. Это решает проблему осложнения лечения инфицированных ран антибиотиками из-за снижения их эффективности по всему миру вследствие выработки привыкания у бактерий. Кроме того, сама целлюлоза поглощает загрязнения, которые могут находиться в ране, где они питают бактерии и способствуют их размножению.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Для создания гидрогелей из растительной целлюлозы могут быть использованы отходы сельскохозяйственной промышленности, в качестве которых выступает, например, костра льна. Сейчас мы исследуем и другие виды растительных отходов. Благодаря тому, что технология не требует дополнительного оборудования и сырья, наши экологичные гидрогели могут производиться прямо на аграрных предприятиях, которые также применяют гидрогели для сохранения влаги в почве и доставки удобрений в корни растений, - дополняет Александра Михаилиди.