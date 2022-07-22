Мосты разведут в Петербурге днем 24 июля для репетиции парада ко Дню ВМФ

Четыре моста разведут в Петербурге для репетиции парада ВМФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге идет подготовка ко Дню Военно-морского флота. Очередная репетиция парада состоится 24 июля 2022 года. Из-за этого днем в городе разведут мосты. Для автомобилистов и пешеходов четыре переправы перекроют еще с 9 часов утра. Об этом горожан предупредили в "Мостотресте".

- 24 июля для проведения репетиции Военно-морского парада состоится дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов, - сообщили на предприятии.

Для транспорта и пешеходов эти мосты закроют в 9 часов утра. А разводка состоится в 11 часов и продлится до 12:15 часов. Поэтому горожанам и гостям Петербурга следует заранее строить свои планы, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации.

Также в этот день с 9 до 14 часов будет перекрыто движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проезду и проспекту, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, по Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Гороховой улице, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду, Мраморном переулку и Мошкову переулку. Полный список перекрытый можно узнать по ссылке.