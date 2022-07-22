Яхта врезалась в Дворцовый мост в Петербурге ночью 22 июля

Моторная яхта столкнулась с Дворцовым мостом в Петербурге / Фото: СЗТП

Прогулка на моторной яхте по рекам и каналам Санкт-Петербурга закончилась для одной компании серьезным ЧП. В ночь на 22 июля 2022 года судно столкнулось с Дворцовым мостом. Моторная яхта врезалась в опору моста, когда проходила под ним. Подробности об инциденте рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания в связи с навалом моторной яхты «Крон» на Дворцовый мост 22 июля 2022 года, - заявили в ведомстве.

Мост не пострадал, но яхту немного помяло / Фото: СЗТП

На прогулочной яхте в ту ночь находились два члена экипажа, а также 14 пассажиров. Удар оказался не очень сильным, все люди, которые находились на судне уцелели, пострадавших нет. Разлива топлива также не произошло.

На данный момент транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств и действий экипажа яхты. После им будет дана оценка.

Сейчас яхта уже отбуксирована в безопасное место. Самому Дворцовому мосту ущерб нанесен не был.

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