12-летний ребенок из Петербурга погиб при сплаве на байдарках в Мурманской области

Школьник из Петербурга утонул при сплаве на байдарках. Фото: СУ СКР по Мурманской области.

Следственное управление СК России по Мурманской области начало проверку обстоятельств гибели 12-летнего петербуржца, который погиб по сплаве на байдарках. Трагедия произошла вечером 21 июля в районе каскада Нивских ГЭС на реке Нива в Кандалакшском районе.

- Установлено, что 12-летний житель Петербурга, осуществляя сплав на байдарке по реке Ниве в районе ГЭС № 1, оказался в воде и утонул, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Известно, что в этом популярном у байдарочников месте проложена трасса для сплава, здесь регулярно проходят тренировки спортсменов.

По данным местного управления МЧС, все произошло около семь часов вечера. Подростка пытались спасти своими силами, но он пробыл в воде долгое время и погиб.

- Около 19 часов через систему 112 поступило сообщение, что в поселке Нивский на канале тонет подросток. На месте происшествия находились другие участники (сплава – прим.ред.), которые предпринимали попытки вытащить пострадавшего. Под водой ребенок находился более 15 минут, - сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На место гибели юного петербуржца уже выехала следственно-оперативная группа СК, опрашиваются очевидцы трагедии. С кем именно был юный спортсмен, с родителями или в составе группы, выясняется. По факту его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Напомним, что в марте 2021 года в Мурманской области, при восхождении тургруппы на Хибины из-за схода лавины погибла 12-летняя школьница из Петербурга. Дело о ее гибели до суда пока не дошло, обвинение предъявлено двум педагогам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбудил уголовное дело за халатность при организации турпохода в Хибины, где после схода лавины погибла 12-летняя петербурженка

Подозрение следователей пало на сотрудников дома детского творчества, где сформировали туристическую группу (подробности)