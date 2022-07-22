Новая волна коронавируса надвигается на Петербург

В больницах ужесточают карантин из-за роста заболеваемости.

Новая волна коронавируса может накрыть Петербург уже в ближайшее время. Врачи отмечают двукратный рост заболеваемости всего за неделю и ужесточают карантинные меры в больницах. Теперь в некоторые стационары посетители могут попасть лишь со справкой о вакцинации ил перенесенном ковиде. А самих пациентов не отпускают домой на выходные.

- Допуск посетителей на территорию больницы разрешается при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, или справки. У посетителей должны отсутствовать признаков ОРВИ и повышенная температура. Для посещения в палатах, необходимо получить пропуск у лечащего врача, - говорится в документе, размещенном в 25-й Клинической ревматологической больнице Петербурга.

Кроме этого, внутри больницы действует масочный режим как для персонала, так и для пациентов. А детей младше 14 лет внутрь и вовсе не пускают.

В Комитете по здравоохранению Петербурга корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что вопросом посещений заведует Роспотребнадзор. И там пока никаких указаний не давали, однако у руководств медучреждений есть право самим устанавливать нужные меры, тем более, что это прописывает все тот же приказ главного санитарного врача города, которым с 4 июля были разрешены визиты к больным в стационарах.

- Медучреждения обеспечивают дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и выпускают внутренний регламент. Мы не видим нарушений, - сообщили в пресс-службе Комздрава.

А тем временем, жители города сообщают, что вновь видят очереди из машин скорой помощи, в частности у Боткинской больницы, которая принимает больных с коронавирусом.

Всего, по данным портала «Стопкоронвирус.рф», за сутки в городе заболели ковидом 693 человека. 77 из них были госпитализированы. Выздоровело 467 пациентов, семеро скончались.

Отметим, что неделю назад уровень заболеваемости держался на уровне чуть более 300 случаев, а потом резко пошел в рост.

При этом уровень коллективного иммунитета в Петербурге уже упал ниже 20 процентов, на 22 июля он составляет 19,4, тогда как на пике вакцинации превышал 80 процентов. Пока что власти города не вводят обязательное ношение масок, но уже рекомендуют делать это в общественных местах и призывают пройти ревакцинацию. Или привиться впервые, если кто этого не сделал раньше.

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