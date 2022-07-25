Цари, вожди и полководцы пройдутся по набережной Петербурга

Победитель получит диплом, подарки от партнёров и возможность работать в крупнейших городских мероприятиях у ведущих режиссеров города. Фото: Виктория Булгакова.

Вы когда-нибудь хотели примерить образ царя или вождя революции? Покажите всем свой талант перевоплощения! Приходите 30 июля на «Конкурс исторического косплея» к ледоколу «Красин».

Там пройдет завершающий этап конкурса «Будь как Петр - первым!», организованный редакцией «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге совместно с «Театром исторических миниатюр имени Андрея Булгакова» при РТСРК.

Напомним, 22 мая мы вместе с нашими читателями выбирали лучшего актера, воплотившего образ императора во время Парада Петров I на Дворцовой площади. Это было яркое событие, после которого многие зрители тоже захотели принять участие и просили сделать нечто подобное, в том числе, и для дам. И вот, пожалуйста, в «Конкурсе исторического косплея» принять участие могут всё желающие. Главное условие - выбранный персонаж должен быть историческим или литературным из любой эпохи прошлого. Мир кино и видеоигр оставьте для тематических фестивалей, здесь будет царить история. Партнером яркого финала выступит Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин»

Что нужно сделать:

- Прислать видеовизитку горизонтального формата длительностью до 1 минуты на почту 89817772555@yandex.ru, в которой претендент представляется сам и представляет свой образ. Заявки принимаются до 28 июля.

- После отбора получить персональное приглашение на финал на набережную Петербурга 30 июля на финал.

- Перед членами жюри нужно будет представить своего персонажа (формат может быть любой – от театрального этюда до видеосюжета или просто проходки)

Члены жюри выберут победителей в четырех номинациях:

1. Самый юный персонаж

2. Литературный образ

3. Исторический образ

4. Собирательный образ

Выбранный персонаж должен быть историческим или литературным из любой эпохи прошлого. Фото: Виктория Булгакова.

Оценивать исторические образы будут:

1. Татьяна Ивановна Чкалова - Председатель Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

2. Анатолий Николаевич Константинов - Председатель РТСРК, Заслуженный работник культуры РФ

3. Денис Викторович Солдаткин - режиссер театрализованных представлений и праздников, киноактер, конферансье, тренер по публичным выступлениям, креативный менеджер культурных и бизнес проектов.

4. Виталий Юрьевич Кравченко - режиссер, продюсер. Постановщик мероприятий, шоу, в США, Японии, Великобритании, Польше, Ирландии, Китае, Дании, Эстонии, Латвии, странах СНГ.

5. Вероника Альбертовна Рогацкая - педагог детской студии театра Мюзик-холла по танцу джаз-модерн 5 выпусков, постановщик хореографии к спектаклям в театре Мюзик-холл, руководитель шоу-балета «Антре».

6. Софья Васильевна Владыкина - искусствовед, член Санкт-Петербургского союза художников, автор и продюсер этнокультурных проектов, руководитель мастерской и студии народного костюма и головных уборов "Славутница", основатель и руководитель галереи народного искусства "Снега" в пространстве "АртМуза", директор культурно-образовательных программ Ленинградского областного регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз".

7. Ирина Витальевна Жеглова - генеральный директор и главный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»

Победитель получит диплом, подарки от партнёров и возможность работать в крупнейших городских мероприятиях у ведущих режиссеров города. Так что, возможно, этот конкурс может стать трамплином к звездной карьере.

КОНКРЕТНО

30 июля, 16.00

Ледокол «Красин»,

наб. Лейтенанта Шмидта, 23 линия