К 2050 году петербургская зима потеплеет на 3-5 градусов

Климат в мире неуклонно меняется, перемены заметны и в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Климат в мире неуклонно меняется, температурные перемены заметны и в Петербурге. За 30 лет среднегодовая температура во всем северо-западном округе выросла на три градуса. Теплее, буквально на градус, стало летом, на 2,5-3 градуса сбавили обороты зимние холода. На обывательский взгляд, это совсем немного, однако у экспертов другое мнение на этот счет.

ОДНИ ПЛЮСЫ

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Елена Акентьева, перемены серьезные. Если климат будет сохранять такие темпы изменений, то к середине века температура в Петербурге вырастет еще сильнее.

– К 2050 году зимой может стать теплее на 3-5 градусов, в основном на побережье Северного Ледовитого океана и на северо-востоке страны. Станет больше осадков, и летних, и зимних. Это может привести к росту снегопадов, их экстремальных суточных сумм. Волны жары могут привести к росту пожароопасности, будет больше опасных погодных явлений – объяснила эксперт.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов дополнил, что в 60-е, 70-е и 80-е годы температура в городе фиксировалась с отрицательной аномалией, а вот уже с 1989 года перешла только на положительные показатели. Среднегодовая температура в прошлом веке останавливалась на пяти градусах, но сейчас эти же пять градусов – уже минимальные температурные значения.

– За 150 лет январь потеплел на три градуса, февраль – на два, декабрь – на 2,1 градуса. Старой нормой июля были 17,7 градуса, сейчас это 19,1 градуса. Мало меняется температура в мае и октябре, февраль остается самым холодным месяцем в году, – поведал главный синоптик Петербурга.

Повысится из-за изменения климата и уровень воды в Финском заливе. В следующем веке уровень воды в мировом океане скакнет аж на 2,5 метра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Хорошего в таких, казалось бы, теплых изменениях мало. Акентьева предположила, что некоторым плюсом может быть сокращение отопительного периода и увеличение периода навигации. Однако минусов куда больше: лед будет образовываться хуже, значит берега Финского залива будут сильнее разрушаться штормами. Уровень моря из-за таяния ледников вырастет как минимум на метр.

- Пока не наблюдается того, чтобы ледники теряли массу. По экстремальным оценкам, к середине следующего века уровень воды в мировом океане может подняться до 2,5 метров, в течение нескольких тысяч лет уровень может подняться до 15 метров, дополнил и.о. завкафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.

Выросшая температура усилит вероятное развитие заболеваний, особенно тех, что связаны с грязной водой и насекомыми. Хуже станут чувствовать себя пожилые и болеющие люди. Петербург, как и другие регионы, уже разработал программу адаптации к изменению климата. В ней выделили 25 климатических рисков, самый опасный из которых – повторяемая жара. От зноя будут спасаться повсеместной установкой кондиционеров в больницах и детских садиках.

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