Ювелир из Петербурга пытался отправить в Британию 109 колец и 242 пары серег на 1,3 миллиона рублей

Все изделия оказались из серебра ФОТО: пресс-служба Центральной почтовой таможни

Серебряные украшения на 1,3 миллиона рублей нашли таможенники в шести посылках, отправляющихся в Великобританию. Все они не были задекларированы. До британских красавиц не дошли 109 колец, 120 подвесок и 242 пары серег. На бижутерию все они похожи не были, скорее даже наоборот. На каждом красовалась проба «925», а вставки были выполнены из полудрагоценных камней.

- Незаконные товары нашли благодаря рентгеноскопии. Инспектор Пулково обратил внимание на большое количество однородных предметов округлой формы, - рассказала пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина.

Все украшения были с драгоценными камнями ФОТО: пресс-служба Центральной почтовой таможни

Оказалось, что такую щедрую посылку пытался отправить один из сотрудников петербургской ювелирной компании. Получить товар должны были его сообщники, которые позже и продавали украшения с помощью интернет-магазина в Британии и Евросоюзе.

Экспертиза показала, что все украшения выполнены из серебра, но некоторые позолочены. В качестве вставок использовались жемчуг, фианит, нефрит, цитрин, берилл, аквамарин, синтетический шпинель, опал и корунд. Только вот в руках таможенников они заиграли новыми красками. Неудавшегося бизнесмена передали полиции. За контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере ему и сообщникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Таможенники обнаружили в посылках в Великобританию незадекларированные серебряные украшения на 1,3 млн рублей