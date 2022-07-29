В аварии погибли трое детей и двое взрослых

Кадры жуткой аварии на трассе в Краснодарском крае за считанные минуты облетели весь Интернет. На них "Форд" неожиданно выезжает на встречную полосу и на всей скорости врезается в фуру, которая двигалась в обратном направлении. От удара перед машины разбивается в дребезги. Внутри автомобиля находились трое деток (7, 11, 13 лет), которые ехали вместе со своими бабушкой и дедушкой. За рулем был 59-летний Виктор Смыкал, рядом его 54-летняя жена Светлана. Как уже писала "КП-Петербург", семья ехала с Крыма в Петербург после отпуска.

Шансов выжить у семьи не было

- В Крыму у тети Светы жила мама. Они и сами были оттуда, но потом переехали в Петербург. Каждый год ездили туда в гости в отпуск, иногда на машине. В этом году хотели поехать на поезде, но билетов не было. Решили на машине, - рассказала "КП-Петербург" близкая подруга семьи Оксана Кузьмина.

Вслед за "Фордом" ехала еще одна машина. В ней ехали родители погибших детей и еще трое их чад. Всего у молодой пары шестеро детей, трое старших и были в машине, которой управлял дедушка.

все, кто был в машине, погибли на месте

- Самая старшая девочка, которой 13 лет, была дочерью Вики, но Дима ее вырастил. Только фамилия у девочки другая. Тетя Света (бабушка детей - прим.ред.) была очень хорошим человеком, работала в детском онкоцентре в Петербурге. Дедушка детей занимался строительством мостов, но познакомились они уже в Петербурге, - рассказывает Оксана.

Сейчас на месте аварии работают следователи. Причину пока установить не удалось.

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