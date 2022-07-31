Толпы людей на набережной, корабли на низком старте и Путин на вертолете: В Петербурге начался военно-морской парад

В Петербурге начался парад
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге началось проведение морского парада. Люди начали стягиваться к набережным задолго до его начала. С самого утра горожане спешили занять лучшие места, поэтому на центральных улицах и в метро образовались столпотворения. Многие успели попасть под ливень, но к началу самого проведения парада погода успокоилась.
Бриг сменила алые паруса
Фото: Артем КИЛЬКИН
Президент России Владимир Путин прибыл на парад на вертолете. Вместе с ним прилетел и министр обороны Сергей Шойгу. Ожидается, что президент выступит с речью. Днем ранее министр и глава государства прогулялись по Кронштадту.
Владимир Путин прибыл на парад на вертолете
Фото: Артем КИЛЬКИН
Желающие увидеть парад занимали места не только на набережных, но и на Дворцовой площади. Некоторые залезли даже на подоконники зданий.
Люди занимали места на набережной с самого утра
Фото: Артем КИЛЬКИН
Перед началом Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде на борту катера «Раптор» и поздравил моряков.
На набережной давка
Фото: Артем КИЛЬКИН
Бриг «Россия» в честь военно-морского парада в Петербурге сменил свои знаменитые алые паруса. Корабль пройдет по Неве под парусом-триколоре.
А так к параду готовятся в Кронштадте
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА