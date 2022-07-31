Толпы людей на набережной, корабли на низком старте и Путин на вертолете: В Петербурге начался военно-морской парад

В Петербурге начался парад Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге началось проведение морского парада. Люди начали стягиваться к набережным задолго до его начала. С самого утра горожане спешили занять лучшие места, поэтому на центральных улицах и в метро образовались столпотворения. Многие успели попасть под ливень, но к началу самого проведения парада погода успокоилась.

Бриг сменила алые паруса Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин прибыл на парад на вертолете. Вместе с ним прилетел и министр обороны Сергей Шойгу. Ожидается, что президент выступит с речью. Днем ранее министр и глава государства прогулялись по Кронштадту.

Владимир Путин прибыл на парад на вертолете Фото: Артем КИЛЬКИН

Желающие увидеть парад занимали места не только на набережных, но и на Дворцовой площади. Некоторые залезли даже на подоконники зданий.

Люди занимали места на набережной с самого утра Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед началом Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде на борту катера «Раптор» и поздравил моряков.

На набережной давка Фото: Артем КИЛЬКИН

Бриг «Россия» в честь военно-морского парада в Петербурге сменил свои знаменитые алые паруса. Корабль пройдет по Неве под парусом-триколоре.