«Будь как Петр I»: Первый конкурс исторического косплея прошел в Петербурге

Исторический косплей прошел в Петербурге Фото: Евгения КИНДИНОВА

Знакома ли вам ситуация: вы сидите за партой на школьном уроке истории и от скуки считаете минуты до звонка, пока Марья Ивановна рассказывает про тридесятого царя? А что бы было, если бы все эти исторические личности выпрыгнули из учебников и начали разгуливать по классу? Тогда, уж точно, бы никто не посмел и думать об обеде в столовой. Ведь у кого, как ни у великих правителей, ученых и первооткрывателей спрашивать про такое увлекательное прошлое нашей страны.

В эту субботу на Ледоколе «Красин» собрались Петр I, Иван Грозный, гвардейцы кардинала и сам кардинал, чтобы выяснить – кто из них лучше. Так прошел заключительный этап конкурса исторического косплея, организованный медиагруппой «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» совместно с Театром исторических миниатюр имени Андрея Булгакова и Российским творческим Союзом работников культуры.

Историю лучше познавать наглядно Фото: Евгения КИНДИНОВА

Напомним, начиналось все с конкурса «Будь как Петр I». В юбилей императора мы искали того, кто лучше всего воплотит его образ в жизни. 22 мая мы вместе с нашими читателями выбирали лучшего актера во время Парада Петров I на Дворцовой площади. Это было яркое событие, после которого многие зрители тоже захотели принять участие и просили сделать мероприятие, в том числе и для дам. В финале большого проекта организаторы решили провести «Конкурс исторического косплея», где смог выступить любой желающий. Главное условие - выбранный персонаж должен быть историческим или литературным из любой эпохи прошлого.

Место проведения гала-концерта подобрано не просто так, да и дата тоже. Итоги подводили накануне Дня Военно-Морского Флота на ледоколе «Красин». А именно Петр I является родоначальником российского флота.

- Место подобрано замечательно! К слову, я бывший моряк-военный. Хотя, говорят, бывших военных не бывает, и мне особенно приятно встречать праздник в такой легкой, дружеской атмосфере, - поделился впечатлениями Николай Белобородов, пришедший на конкурс в костюме кардинала из истории про «Трех мушкетеров».

Все прошло на ледоколе "Красин" Фото: Евгения КИНДИНОВА

В тот вечер наш корабль, что стоит на вечной стоянке, отправился в путешествие. Правда, доплыли мы не до стран Прибалтики, а до захватывающего прошлого. Девушки в пышных платьях и мужчины в шляпах-треуголках на головах, как и подобает настоящим артистам, не выходили из образов даже за пределами зала жюри. Вот по палубе разгуливает Петр I и машет саблей. А вот пару кардинала Ришелье и Анны Австрийской окружили мушкетёры.

Конечно, антураж старинного корабля помог конкурсантам вжиться в выбранных героев предельно детально. Все, даже самые юные артисты, смогли с точностью передать в своих выступлениях образы выбранных героев. Тем временем жюри, в рядах которых сидели представители театров, изданий, музеев и культурных организаций, оживленно голосовали за лучшего участника, отталкиваясь от актерской игры конкурсанта, увлекательности его номера и, конечно, костюма.

Это первый исторический косплей Фото: Евгения КИНДИНОВА

- Мы вместе с мужем работали над костюмом Ивана III. Он в создании очень тяжелый, пришлось пережить массу бессонных ночей - рассказывает Юлия Филина о подготвоке конкурса супруга Евгения Абрамовского. - Зато за это время мы значительно углубились в историю и узнали, что у Ивана была величественная жена Софья. Так и родился наш дуэт Ивана III и его жены Софьи.

Конкурсантам предстояло выступить перед членами жюри с небольшим актерским номером в образе выбранных героев. Жюри выбрали лучших и наградили памятными призами и подарками. Однако призы конкурсантов интересовали далеко не в первую очередь. Артисты были искренне рады возможности стать частью первого в нашей стране конкурса исторического косплея.

Петров много не бывает Фото: Евгения КИНДИНОВА

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