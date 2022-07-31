Несколько тысяч залпов салюта озарило яркими красками небо над Петербургом

Салют над Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН

День ВМФ в Северной столице завершился праздничным салютом. Фейерверк озарил небо над Петербургом яркими красками. Первые залпы, как и обещали, были перенесены с 22:00 на 22:45. Такое решение приняли из-за рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади.

В Петербурге праздничный салют Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее, горожане начали собираться в центре Петербурга задолго до праздничного салюта. Многие решили подстраховаться на случай, если фейерверк все-таки запустят раньше.

Салют в день флота в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Над городом дали прогремели несколько тысяч залпов яркого фейерверка, еще 30 у Петропавловской крепости запустили из орудий Д-44.

Салют над Петропавловской крепостью Фото: Артем КИЛЬКИН

Фейерверк стал ярким завершением Дня морского флота в Петербурге.

Несколько тысяч залпов разорвалось над Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН

"КП-Петербург" вела прямую трансляцию праздничного салюта.

Яркие моменты салюты над Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН

Так завершился праздник Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женский экипаж, атомные подлодки и истребители с триколором: Что увидели зрители на морском параде в Петербурге

В Петербурге завершился военно-морской парад ко Дню празднования флота (подробности)