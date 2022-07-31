Несколько тысяч залпов салюта озарило яркими красками небо над Петербургом

Салют над Петербургом
Фото: Артем КИЛЬКИН
День ВМФ в Северной столице завершился праздничным салютом. Фейерверк озарил небо над Петербургом яркими красками. Первые залпы, как и обещали, были перенесены с 22:00 на 22:45. Такое решение приняли из-за рок-оперы "Юнона и Авось" на Дворцовой площади.
В Петербурге праздничный салют
Фото: Артем КИЛЬКИН
Тем не менее, горожане начали собираться в центре Петербурга задолго до праздничного салюта. Многие решили подстраховаться на случай, если фейерверк все-таки запустят раньше.
Салют в день флота в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Над городом дали прогремели несколько тысяч залпов яркого фейерверка, еще 30 у Петропавловской крепости запустили из орудий Д-44.
Салют над Петропавловской крепостью
Фото: Артем КИЛЬКИН
Фейерверк стал ярким завершением Дня морского флота в Петербурге.
Несколько тысяч залпов разорвалось над Петербургом
Фото: Артем КИЛЬКИН
"КП-Петербург" вела прямую трансляцию праздничного салюта.
Яркие моменты салюты над Петербургом
Фото: Артем КИЛЬКИН
Так завершился праздник
Фото: Артем КИЛЬКИН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Женский экипаж, атомные подлодки и истребители с триколором: Что увидели зрители на морском параде в Петербурге
В Петербурге завершился военно-морской парад ко Дню празднования флота (подробности)