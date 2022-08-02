Последствия ливня в Санкт-Петербурге 2 августа 2022 года: затопленные улицы и разбитые машины

Ливень затопил дороги. Фото: vk.com/spb_today

Больше трети месячной нормы осадков выпало в городе на Неве за минувшие 12 часов. В результате сильных дождей «поплыли» улицы, а по ним - машины. «Комсомолка» собрала вместе последствия ливня в Санкт-Петербурге 2 августа 2022 года.

- За ночь в Петербурге в среднем выпало 35 мм осадков. Объем стоков, принятых в централизованную систему водоотведения, составил почти 3,5 млн кубических метров, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Сильнее всего лило на юге Петербурга и в пригородах. Так, в Колпинском районе выпало 48 мм осадков, в Пушкинском и Красносельском - по 42 мм. Но огромная туча накрыла весь 5-миллионный мегаполис целиком, поэтому в проблемных местах были традиционные потопы.

На Полевой Сабировской образовалось озеро. Фото: vk.com/spb_today

- В микрорайоне Славянка затопило большой круг возле ТК Green Park. Залило перекресток улицы Крыленко и Октябрьской набережной. Местный залив образовался на Полевой Сабировской, - сообщали в соцсетях жители города.

Кроме того, на мокрых от дождя дорогах произошло несколько ДТП, а сами магистрали города встали в огромных пробках.

Дождь привел к ДТП на мокрых дорогах. Фото: vk.com/spb_today

Всего же за минувшие вечер и ночь на аварийную линию «Водоканала» поступило 126 заявок о подтоплениях от жителей Петербурга. На данный момент все пришло в норму. А поскольку циклон «Фрида» покидает Северную столицу, то и сильных дождей синоптики больше не обещают. Можно выдыхать.