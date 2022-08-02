Как цифровые сервисы помогают бизнесу экономить и развиваться. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Даже для опытных предпринимателей, чьи компании прошли через несколько внешних и внутренних кризисов ипандемию, сложившаяся ситуация в экономике не имеет аналогов. Сегодня бизнесу приходится не только искать новые точки опоры и сохранять финансовую устойчивость, но и продолжать развиваться. Как это сделать максимально эффективно? Об этом поговорили на бизнес-завтраке петербургского отделения «Деловой России». Гостями новой серии деловых встреч стали вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. В неформальной обстановке эксперты обсудили цифровые сервисы для малого, среднего и крупного бизнеса.

НОВАЯ ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Трансформация бизнеса, в том числе и цифровая, раньше могла растянуться на несколько лет. В современных условиях она должна проходить в максимально короткие сроки — это необходимое условие для того, чтобы выжить.

- Мы готовы предоставить бизнесу все необходимые технологические инструменты для непрерывного развития, предложить индивидуальные сценарии по наиболее эффективной цифровизации, — говорит вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. — Всем нашим пользователям — и бизнесу, и населению мы предлагаем самые актуальные решения по нашим продуктам.

Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Цифровые решения, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня могут использовать как небольшие, так и крупные компании. Например, с помощью платформыинтеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики можно вести подсчет посетителей, определять их пол, возраст, предпочтения. И уже на основании собранных данных прогнозировать продажи, запускать таргетированную рекламу и оценивать эффективность маркетинговых акций.

Еще одна услуга «Ростелекома» —«Wi-Fi-радар» - поможет предпринимателям проанализировать трафик и количество посетителей. Одна из функций сервиса – использованием возможностей контекстной рекламы. «Wi-Fi-радар» обеспечивает сбор MAC-адресов персональных мобильных устройств посетителей с включенным модулем Wi-Fi. Благодаря этому клиент может настроить таргетированную рекламу своего заведения на площадках «Яндекса».

Участники бизнес-завтрака обсудили внедрение систем кибербезопасности и использование виртуальных сервисов для хранения информации. В Петербурге работает один из крупнейших в стране центров обработки данных. Но объемы информации растут, и мощности центра также планируется увеличить.

- Защита своих данных — это уже не просто дополнительная опция, а необходимость, — продолжает Александр Логинов. — Во время пандемии мы заметили многократный рост кибератак на компании и стратегические предприятия, так как переход на удаленную работу создал уязвимость в информационной инфраструктуре. Сегодня наша компания готова предложить продукты, которые обеспечивают полный цикл защиты от киберугроз и разрабатываются «под ключ» для каждого клиента.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

ЦИФРА ПОМОГАЕТ БЫТЬ ВПЕРЕДИ

По мере того, как наша страна привыкает к жизни в новых условиях, бизнес адаптируется, становится все более цифровым и гибким, отвечая на новые правила игры. Причем именно цифровые технологии становятся ключевым инструментом в «перезагрузке» предприятий.

- Сегодня благодаря цифровизации и создании цифровых платформ мы находимся на пороге новых возможностей. Цифровые платформы помогают бизнесу экономить деньги, обеспечивают доступность к тем или иным законодательным актам, заказам, тендерам. Перед нами стоит много вызовов, но в перспективе это идет на пользу и бизнесу, и экономике нашей страны. Появляется много новых идей, которые можно претворять в жизнь,— говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

В условиях нестабильной экономической и геополитической ситуации бизнесу предлагаются многочисленные меры поддержки. Но чтобы они оказались действенными и сохраняли свою актуальность в постоянно меняющихся условиях, необходим тесный контакт между участниками делового сообщества.

- Сейчас ведется работа над Декларацией взаимодействия крупного бизнеса с малыми и средними предприятиями. Это поможет бизнесу и экономике страны развиваться, - говорит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.