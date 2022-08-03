Петербуржцы выстроились в гигантскую очередь к «Галерее» перед открытием магазина H&M

Перед открытием магазина H&M к "Галерее" выстроилась очередь. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Настоящий ажиотаж вызвало открытие после долгого перерыва магазина шведского бренда одежды H&M. С 1 августа они распахнули двери в Москве, а с 3 числа должна начаться торговля в ТЦ «Галерея». И еще до открытия торгового центра к нему выстроилась огромная очередь из покупателей.

- Здесь просто море народа. Люди готовы стоять перед закрытыми дверьми, чтобы успеть первыми попасть в магазин, - сообщает корреспондентка «КП-Петербург». Те, кто в 10:00 зашли одними из первых, стояли с 9:15.

Люди стояли перед входом почти час. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Причина ажиотажа вполне понятна: завоза новых вещей не будет. H&M распродаст те запасы, что еще есть в магазинах и на складах, а потом полностью уйдет из России. Поэтому поклонники бренда спешат успеть купить вещи, пока они есть в размерах и ассортименте.

При этом, несмотря на желание шведской компании уйти из России, классической распродажи со скидками не будет. Одежду продают по обычным ценам - спрос и так есть.

Как будут работать оставшиеся 15 магазинов H&M в Петербурге, и когда они откроются, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие магазины закрылись в Санкт-Петербурге из-за санкций: Вещи каких брендов больше не купить

Публикуем полный список, какие магазины закрылись в Санкт-Петербурге из-за санкций (подробности)

В открывшиеся магазины H&M в Москве выстроились гигантские очереди

Распродажа товаров в магазинах H&M в Москве происходит с ажиотажным спросом со стороны покупателей (подробности)