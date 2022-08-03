«Ушли отсюда, быстро»: Мужчина с пистолетом прогнал подростков с лавочки у элитного коттеджа под Петербургом

Жильцы коттеджа в Разливе напали на подростков. Фото: vk.com/sestroretskspbray

Громкий скандал разгорелся в тихом жилом комплексе «Рай в шалаше», что в Курортном районе Петербурга. Причиной стало нападение обитателей элитного коттеджа на отдыхавших подростков. Те сидели на уличной лавочке рядом с участком и шумно общались. Это «хихиканье» и выело из себя супружескую пару - женщина матом наорала на детей, а ее муж пустил в ход кулаки.

- С.... (ушла - нецензурно) быстро отсюда. Просто бегом. Я здесь (на участке) хочу отдыхать. Мне ваши «ха-ха, хи-хи» не нужны. Иди к себе, - говорит на видео хозяйка участка.

Через некоторое время в кадре появляется ее муж с травматическим пистолетом в руке. Он бьет кулаком в глаз одного из сидящих на лавочке подростков.

Хозяин коттеджа прихватил с собой травматический пистолет. Фото: vk.com/sestroretskspbray

Через некоторое время на месте ЧП появляется полиция и скорая помощь, которую вызвали родители пострадавших подростков.

- Округлый дяденька вышел со стволом к ребятам. Его женушку было не успокоить, бегала, хватала девочек за волосы и говорила насколько их плохо воспитали родители. Но сотрудники полиции оперативно свернули обоих, и увезли в «светлое будущее», - рассказывают в группе ВКонтакте «Рай в Шалаше - Сестрорецк» местные жители.

По словам других обитателей ЖК, эта семейная пара не раз была замечена в конфликтах: эта «парочка» уже много лет тут живет и портит жизнь соседям».

А другие отмечают, что в комплексе проблема с инфраструктурой и подросткам просто негде проводить время.

- Куда им деться? Две скамейки на весь район, инфраструктуры никакой, так ребята и сели на улице - не на детской площадке, где с малышами гуляют, - пишут горожане.

Впрочем, есть и защитники семейной пары.

- Понятно , что поведение мужика неадекватно , но вряд ли подростки просто сидели. Надо было хорошо довести жителей таунхауса до этого состояния и потом специально снимать когда женщина уже орет, а они такие типа сидят тихо вежливые, - интересуются пользователи соцетей.

Сейчас в конфликте разбирается полиция Курортного района. По предварительным данным, у одного из подростков зафиксирована травма головы, поэтому инцидент может перейти в уголовную плоскость.