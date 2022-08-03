Погром в магазинах H&M в Петербурге
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
- Девушка, со скольки стоите?
- С 9:15 утра! Зато скоро уже запустят, - вздыхает дама.
Такой диалог мог бы состояться в очереди в поликлинику, но нет. Так началось долгожданное открытие магазина H&M в Петербурге 3 августа. То, что оно долгожданное, можно было понять уже на подходе к ТЦ «Галерея». Перед дверями вытянулась очередь из сотен человек. Руководству торгового центра даже пришлось выделить для поклонников иностранного бренда отдельную дверь.
Сотни людей ждали открытия магазина
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
Ровно в 10 утра толпа ринулась в зал. Она сносила все на своем пути, в том числе тех, кому не посчастливилось встать между покупателями и заветной одеждой. Смельчак такой нашелся в лице охранника. Преградив путь ограждением, он заставил любителей шоппинга сбавить скорость.
- Нельзя, чтобы в зале больше 350 людей находилось. Одни выходят - другие заходят, - кричал молодой человек с рацией.
Так люди ждали открытия магазина
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
Те, кому повезло пробраться первыми, отправились изучать витрины. Самым популярным оказался детский отдел. Мамочки с колясками и детками на руках принялись тщательно изучать ассортимент. Уже через 15 минут детские коляски были забиты одеждой, а заскучавшие от покупок малыши расселись на полу в ожидании чего-то более интересного.
В очереди стояли десятки человек
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
К слову, стоит отметить, цены в магазине не изменились. Не было скидок, которые часто сопровождают ликвидацию, но обошлось и без наценок. Через полчаса в очереди в примерочную было уже больше 40 человек с охапками одежды. Правда, соваться в очередь решились не все. Особо находчивые дамы устроили примерочные прямо посреди магазина. Между вешалкой и зеркалом то и дело кто-нибудь раздевался. Девушки, что поскромнее, устроились у витрин с украшениями, там народу было не так много.
Люди набирали охапку одежды
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
Через час в магазине начался полный хаос. Вещи оказывались на полу, очереди становились все больше, а продавцы-консультанты разрывались на части.
По соотношению цена-качество H&M явно не на первом месте среди открытых магазинов, если не брать в расчет детскую одежду, откуда же такой ажиотаж? Решили спросить у покупателей.
Женщины переодевались прямо в зале
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
- Я вот специально ждала открытия и пришла пораньше. Видела, что в Москве творилось, хочется же успеть что-то купить, пока все не расхватали, - поделилась девушка, стоящая с охапкой вещей у зеркала.
Женщины уносили вещи колясками
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
Многие вещи на прилавках предстали не в лучшем своем свете - мятые и немного грязные. Но даже это никого не смутило. С огромными пакетами уходили все, кто смог попасть в магазин. Кто-то, правда, переживал, что погорячился.
Вещи валялись на полу
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
- Меня муж дома убьет, - вздыхала одна из девушек, оглядывая гору своих покупок.
Назад покупатели шли с гордо поднятой головой, окидывая взглядом тех, кто только встал в очередь на вход. Вот им-то найти вещь мечты будет уже сложнее.
Дети тоже сидели на полу
Фото: Ангелина ШАРЫПОВА
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