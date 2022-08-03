Погром в магазинах H&M в Петербурге Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Девушка, со скольки стоите?

- С 9:15 утра! Зато скоро уже запустят, - вздыхает дама.

Такой диалог мог бы состояться в очереди в поликлинику, но нет. Так началось долгожданное открытие магазина H&M в Петербурге 3 августа. То, что оно долгожданное, можно было понять уже на подходе к ТЦ «Галерея». Перед дверями вытянулась очередь из сотен человек. Руководству торгового центра даже пришлось выделить для поклонников иностранного бренда отдельную дверь.

Сотни людей ждали открытия магазина Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Ровно в 10 утра толпа ринулась в зал. Она сносила все на своем пути, в том числе тех, кому не посчастливилось встать между покупателями и заветной одеждой. Смельчак такой нашелся в лице охранника. Преградив путь ограждением, он заставил любителей шоппинга сбавить скорость.

- Нельзя, чтобы в зале больше 350 людей находилось. Одни выходят - другие заходят, - кричал молодой человек с рацией.

Так люди ждали открытия магазина Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Те, кому повезло пробраться первыми, отправились изучать витрины. Самым популярным оказался детский отдел. Мамочки с колясками и детками на руках принялись тщательно изучать ассортимент. Уже через 15 минут детские коляски были забиты одеждой, а заскучавшие от покупок малыши расселись на полу в ожидании чего-то более интересного.

В очереди стояли десятки человек Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

К слову, стоит отметить, цены в магазине не изменились. Не было скидок, которые часто сопровождают ликвидацию, но обошлось и без наценок. Через полчаса в очереди в примерочную было уже больше 40 человек с охапками одежды. Правда, соваться в очередь решились не все. Особо находчивые дамы устроили примерочные прямо посреди магазина. Между вешалкой и зеркалом то и дело кто-нибудь раздевался. Девушки, что поскромнее, устроились у витрин с украшениями, там народу было не так много.

Люди набирали охапку одежды Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Через час в магазине начался полный хаос. Вещи оказывались на полу, очереди становились все больше, а продавцы-консультанты разрывались на части.

По соотношению цена-качество H&M явно не на первом месте среди открытых магазинов, если не брать в расчет детскую одежду, откуда же такой ажиотаж? Решили спросить у покупателей.

Женщины переодевались прямо в зале Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Я вот специально ждала открытия и пришла пораньше. Видела, что в Москве творилось, хочется же успеть что-то купить, пока все не расхватали, - поделилась девушка, стоящая с охапкой вещей у зеркала.

Женщины уносили вещи колясками Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Многие вещи на прилавках предстали не в лучшем своем свете - мятые и немного грязные. Но даже это никого не смутило. С огромными пакетами уходили все, кто смог попасть в магазин. Кто-то, правда, переживал, что погорячился.

Вещи валялись на полу Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Меня муж дома убьет, - вздыхала одна из девушек, оглядывая гору своих покупок.

Назад покупатели шли с гордо поднятой головой, окидывая взглядом тех, кто только встал в очередь на вход. Вот им-то найти вещь мечты будет уже сложнее.

Дети тоже сидели на полу Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

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