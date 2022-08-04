В Приморском районе открылся первый спортивный клуб для любителей водных развлечений. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Открылся первый в Приморском районе центр водных видов спорта «Причал’Ю». Клуб дает возможность петербуржцам, а в первую очередь жителям ЖК «Юнтолово», заняться новыми для себя видами спорта. Инициатором и создателем проекта стала компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Спортивная база располагается прямо на территории жилого комплекса, в акватории реки Юнтоловка. Клуб встречает посетителей широким ассортиментом предложений: гребля на байдарках, заплывы на лодках «Дракон», каноэ, SUP’ах, а также более классические - академическая гребля и даже йога на воде.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Богатый выбор водных видов спорта может подойти как заядлым спортсменам, так и увлечь новичков, с чем им всегда готовы помочь опытные тренеры. Занятия можно выбрать для любого возраста. Так что это отличный вариант отдыха для всей семьи. Гребной клуб открыт с 10:00 до 20:00 каждый день.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Помимо занятий и тренировок «Причал’Ю» планирует проводить разные мероприятия на своей площадке. К примеру, 7 августа пройдет первый SUP day U, на котором гостям проведут мастер-классы, SUP-гимнастику и игру в SUP-поло. Приходите!

Подготовила Алина ШЕЛЛЕНБЕРГ