Российский вездеход Архант представят в рамках III Пожарно-спасательного конгресса на форуме «Армия-2022»

В базовой комплектации машина будет весить вес 1600 килограмм. Фото предоставлено ООО «Шерп».

Российский бизнес способен прорваться через тернии санкций и разрывы логистических цепочек! Это подтвердили производители отечественной техники. Приведем в пример вездеходы «Шерп», которые смогли встать на новые рельсы после февральских событий и даже готовы показать новые модели. Так, модель «Архант» покажут на стенде МЧС в рамках форума «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Подмосковье.

РОДОМ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

История вездеходов «Шерп» начинается в 2014 году. Тогда известный инженер-изобретатель из Петербурга Алексей Гарагашьян поразил любителей бездорожья своим прототипом вездехода. Он отличался надежностью, мощью и удобством. Взяв за основу наработки гения, к 2015 году компания ООО «Шерп» запустила серийное производство вездеходов. С тех пор успело смениться несколько поколений моделей.

Несмотря на то что родиной и домом «Шерпа» был Санкт-Петербург, основными инвесторами являлись украинские предприниматели. Также на Украине производили часть деталей и элементов. После событий февраля этого года связи и цепочки поставок нарушились, и петербургской компании пришлось перестроиться, чтобы выжить.

- Производство колес всех типоразмеров, которыми оснащались вездеходы осуществлялось за границей в силу ряда причин, в том числе из-за состава резины, - говорит генеральный директор Эдуард Павлов. - С началом СВО привоз колес для российского предприятия стало невозможно, и пришлось оперативно переводить производство на предприятие, которое в состоянии делать аналогичные колеса или превосходящие прежние по своим характеристикам. Сегодня можно сказать, что вопрос с производством колес решен. Теперь все это есть у нас или в странах СНГ. На колеса уже будет нанесен наш логотип торговой марки «Архант», под которым мы будем продавать вездеходы, произведенные на заводе в Санкт-Петербурге.

Комплектация вездеходов Архант будет формироваться по требованию покупателя, включая цвет и дизайн кунга. Фото предоставлено ООО «Шерп».

Так что никакой трагедии не случилось. К лету удалось наладить производство и поставки большинства компонентов с учетом политики импортозамещения и параллельных поставок из-за рубежа. Уже сейчас компания готова представить новую модель вездехода под брендом «Архант» . Теперь под этим новым именем мир увидит новых хозяев непроходимой для обычных автомобилей местности. Собрана новинка в Северной столице и не зависит от капризных иностранных поставщиков. К слову, вопреки слухам, все лицензии и патенты, включая право на использование торговой марки «Архант», принадлежат российской компании.

Новый вездеход будет выпускаться на колесах размером 1600х600х25, аналогичных тем, которые устанавливались на все прежние модели. Подкачка колес осуществляется при помощи электротурбины. «Архант» оснащен бензиновым двигателем с автоматической коробкой передач вариаторного типа объемом 996 кубических сантиметров и мощностью 85 лошадиных сил. Как опция предполагается установка дизельного двигателя. Модель будет иметь пневмоциркуляционную подвеску и иметь вес 1600 килограммов в базовой комплектации.

ЗВЕРЬ, КОТОРОГО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ КАЖДЫЙ

Похоже, что русский «Архант» станет настоящим событием на форуме «Армия» и сможет заинтересовать как государственные и армейские структуры, так и обычных людей.

- Ранее производимые вездеходы предназначались для определенного круга покупателей, ценящих комфорт и способность преодолевать абсолютное бездорожье, - рассказывает Эдуард Павлов. - Комплектация вездеходов не позволяла сильно варьировать характеристики, это отражалось на потребительских свойствах и стоимости. С выпуском вездехода «Архант» мы стремимся сделать наш вездеход максимально демократичным, простым в управлении без потери внедорожных характеристик, присущих всему семейству вездеходов, ранее выпускаемых нами.

Модель «Архант» покажут на форуме «Армия 2022», который состоится 15 августа в Подмосковье. Фото предоставлено ООО «Шерп».

Фишка новой машины в том, что она стоит гораздо меньше и ее можно модифицировать под свои нужды. Кому-то нужна максимальная комплектация для экстремальных походов в дикие земли, а кто-то просто ездит на рыбалку - от запросов будет зависеть и цена комплектации. В любом случае вездеход сможет доставлять в те места, куда другие транспортные средства не добрались бы, и, главное, вернуть обратно.

В необъятной России с ее просторами всегда был и будет спрос на вездеходы. В условиях ухода ряда иностранной внедорожной техники петербургский «Архант» вполне может стать интересным вариантом замены для любителей забираться подальше в дикую местность, тем более стоить это удовольствие будет в разы дешевле, чем раньше.