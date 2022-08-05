Ученые СПбГУПТД создали новый вид биоразлагаемой упаковки. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) совместно с институтами РАН (ИХФ РАН, ИВС РАН) разработали технологию создания экологичнойупаковки, которая состоит из картона и слоя биоразлагаемого пластика с арабиногалактаном – веществом, которое содержится в древесине лиственницы. Ученым удалось выяснить, что арабиногалактанспособствует разложению синтетических полимеров. Выкинутая упаковка, содержащая в себе этот растительный полисахарид, будет разлагаться без вреда для окружающей среды. Разработка позволит сократить карбоновый след и приблизит переход России к низкоуглеродной экономике.

- Нами было обнаружено, что арабиногалактан, введенный в синтетические полимеры, придает им свойство биоразлагаемости. Вещество«открывает двери» микробам, которые находятся в почве, для того, чтобы они «проходили» в пластик и способствовали его разложению, - рассказывает один из авторов технологии, профессор Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Эдуард Аким.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В основе лежит биорефайнинглиственницы – прорывная технология переработки древесины для получения из нее ценных химических веществ и их использования в производстве новой востребованной продукции. Для получения арабиногалактана ученые научились извлекать его из лиственницы. Далее выделенный арабиногалактан вводится в синтетический полимер, из которого создается пластиковый слой для упаковки.

- Полимерная крошка засыпается в специальную машину - экструдер, гдепластик нагревается и переходит в другое фазовое состояние,становится текучим. Далее слой наносится на бумагу. Нанесенное покрытие выполняет также защитную и влагостойкую функцию упаковки, - рассказывает о технологии производства заведующая лабораторией физико-механических методов исследования композиционных материалов СПбГУПТД Ольга Ерохина.

Разработка входит в стратегический проект СПбГУПТД «Создание новых видов биоразлагаемой упаковки» в рамках реализации вузом программы «Приоритет 2030».