350 человек пропали в Петербурге и Ленобласти за июль 2022 года

Поисковики "ЛизаАлерт" подвели итоги работы за июль в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

350 заявок о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти получили поисковики «ЛизаАлерт» в июле 2022 года. 21 исчезнувший погиб. Итогами работы за второй летний месяц месяца волонтеры поделились в своей региональной группе во «Вконтакте». По данным поисковиков, на июль пришелся пик смертей на воде. Люди продолжают тонуть и в августе – пенсионер в Суздальском озере и подросток в Кузьмоловском карьере.

- 18 заявок, поступивших в петербургский отряд «ЛизаАлерт» в июле, имели тревожную пометку «вода». Слишком много... – сетуют волонтеры.

Поисковики пишут, что июль оказался сложным месяцем для них. Почти в два раза увеличилось количество срочных заявок. Обычно это означает, что человек заблудился в лесу и его нужно оперативно вызволять из беды.

К сожалению, в июле два десятка пропавших людей погибли. Фото: "ЛизаАлерт"

- Нередко речь шла о пожилых людях, требующих особенного внимания. Мы не обольщаемся: люди не перестанут ходить в лес. Но ведь не так сложно положить в рюкзак запас еды и воды. Сказать родным, куда именно идете. Поставить на телефон дедушке-грибнику программу отслеживания, - советуют поисковики.

Добавим, что за июль волонтеры нашли живыми 208 пропавших человек. Были и неподтвержденные заявки, таких 34. Еще 16 человек, исчезнувших в июле, так и не нашли.