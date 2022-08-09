Как изменится Васильевский остров к 2033 году

К 2033 году на Васильевском острове вырастет новый жилой квартал. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Инфраструктура в Петербурге с каждым годом становится все разнообразнее. Проекты реализуют в разных районах города, однако одной из самых популярных локаций как у девелоперов, так и у горожан является Васильевский остров. Идеальный вариант недалеко от центра и с видом на Финский залив! За последние несколько лет район получил новый виток развития: здесь открылось большое количество общественных пространств на любой вкус, а на бывших пустырях выросли новостройки разных классов - от комфорта до элитного. Сейчас в северной части острова идет масштабное строительство комплекса «Новый Васильевский» от крупнейшего на Северо-Западе строительного холдинга «Группы ЛСР». «Комсомолка» провела небольшое исследование в социальных сетях, и вот результат: более 46% не знает о его существовании. Однако заинтересованность в квартирах на острове высока, и люди хотели бы узнать подробности о будущем жилом квартале.

Мы пообщались с генеральным директором компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» (входит «Группу ЛСР») Юрием Константиновым и выяснили, как изменится Васильевский остров через несколько лет, благодаря стараниям девелопера.

- Васильевский остров всегда привлекал известных девелоперов Петербурга, и крупнейший застройщик на Северо-Западе «Группа ЛСР» не стал исключением. Успешно начав реализацию проекта бизнес-класса на юге острова, в этом году компания приступила к поднятию высотных отметок в его северной части. К 2033 году там вырастет новый жилой квартал. Проект получит название «Новый Васильевский», - говорит Юрий Константинов.

Генеральный директор компании «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад», которая входит в ведущий строительный холдинг «Группа ЛСР» , Юрий Константинов. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Часто бывает так, что радость тех, кто купил себе новенькую квартиру, в момент пропадает, когда выясняется, что, кроме жилых домов, рядом нет никакой «социалки». Ни школ, ни садов, ни больниц - до всего приходится добираться по пробкам в другие районы. Обращать внимание на развитую инфраструктуру при выборе жилья - первое, что советуют специалисты.

- «Группа ЛСР» - ответственный застройщик. Покупателям, особенно тем, у кого есть дети, не нужны «голые» квадратные метры, поэтому компания планирует строительство так, чтобы у новоселов была возможность сразу после заселения отдать своих детей в школу или детский сад поблизости. В районе «Новый Васильевский» построят около 850 тысяч квадратных метров жилья. К этому времени квартал будет полностью благоустроен и обеспечен всей необходимой инфраструктурой, в том числе социальной - там запроектировано восемь детских садов на 1925 мест, три школы на 4125 учеников и поликлиника на 600 пациентов, - отмечает топ-менеджер компании.

В районе «Новый Васильевский» построят около 850 тысяч квадратных метров жилья. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Новые жилые комплексы у Финского залива в историческом районе Петербурга - отличный вариант для тех, кто пытается уйти от городской суеты, сохранив при этом связь с центром. В новом районе можно любоваться заливом из своего окна, а через 15 минут уже быть на Невском проспекте.

- Важным вопросом для любого покупателя квартиры в новостройке является хорошая транспортная доступность. Проектом планировки в «Новом Васильевском» предусмотрено обустройство внутриквартальных проездов и дорог районного назначения. Жилой комплекс расположится рядом с ЗСД - высокоскоростной магистралью, по которой можно быстро добраться до центра Петербурга или за город. Кроме того, поблизости от будущего ЖК находятся остановки общественного транспорта, - добавляет Юрий Константинов.

Важным аргументом при выборе жилья является развитая инфраструктура, в том числе развлекательная, а также внешний вид комплекса. «Новый Васильевский» в этом ключе выглядит современно и привлекательно.

Главной «фишкой» в оформлении жилого квартала станет использование клинкерного кирпича, который компания производит на собственном заводе. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

- Благоустройство «Нового Васильевского» включает в себя создание парка внутри жилого квартала, набережной и других рекреационных зон, в том числе пляжной протяженностью 550 метров - местным жителям будет нетрудно организовать свой досуг. Кроме того, в 15 минутах езды от проектируемого ЖК находятся пространство «Севкабель Порт», Василеостровский рынок и другие модные среди петербуржцев локации. Отдельного внимания заслуживает дизайн-код комплекса, над которым работает сразу несколько архитектурных бюро. Главной «фишкой» в оформлении жилого квартала станет использование клинкерного кирпича, который компания производит на собственном заводе. «Новый Васильевский» - проект, которым «Группа ЛСР» точно будет гордиться. Он поставит красивую точку в формировании морского фасада Северной столицы, - резюмирует генеральный директор компании «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад».