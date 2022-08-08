В ИД «Питер» вышла новинка – книга «Сестра лучше, чем все карусели мира». Автор фото: Злата Табаева.

Как отмечает автор Кристина Кретова, история книги началась задолго до ее написания: вначале было решено создать онлайн-проект, благодаря которому удалось собрать коллекцию историй сестер и братьев разных возрастов, из них и сплелась единая фабула жизни двух героинь книги – Даши и Кати – от рождения младшей и до исполнения их заветной детской мечты в старости.

В этой книге каждый момент собран, как мозаика, из фрагментов реальных биографий: так, например, имена героинь – это отсылка к паре взрослых сестер, сцена с походом в булочную за круассанами – история маленьких сестренок из Австралии. Кристина выбрала для рассказа истории героинь необычный формат: «Так выходит, что брат и сестра становятся свидетелями всей твоей жизни, но на одни и те же моменты у вас может быть разный взгляд.

Есть в книге и история дочек художника Екатерины Литвиновой, иллюстратора издания и мама трех дочек. «На развороте Даша делает открытку маме на 8 марта, а Катя решает ей помочь, но она маленькая, поэтому все только портит. Но в итоге они находят общий язык. Мне было важно отобразить, что бывают конфликты, но решение всегда находится. Каждый эпизод рассказан и от лица Кати, и от лица Даши», - поясняет писательница.

Автор фото: Злата Табаева.

Данный проект было решено оформить в коллажной технике. Действительно, стильные иллюстрации притягивают и погружают в увлекательное чтение произведения. Фишка издания – галерея известных сестер России, которые помогали друг другу в жизни и на профессиональном пути: Анастасии и Марины Цветаевых, гимнасток сестер Кох, Лили Брик и Эльзы Триоле и др.

Эта книга научит детей общаться друг с другом, не таить обид и видеть, как другие люди переживают такие же ситуации. Сестры из разных уголков света уже прислали автору свои фотографии, благодарят и сообщают, что помирились через много-много лет.

В книге мы найдем важную и ценную информацию, которая поможет сестрам (независимо от возраста. Да, что там говорить, и братьям тоже) найти общий язык, не таить обиды и покажет, что со своими проблемами они не одни, многие проходят через подобное.