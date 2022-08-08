Рев моторов, море шампанского и двигатель от самолета у машины: Как в Петербурге прошли гонки Russian Endurance Challenge 2022

Смотреть гонки по телевизору оказалось удобнее Фото: Артем КИЛЬКИН

Красивые машины, рев моторов, лакированные шлемы, цветные комбинезоны и огромная скорость… Вот она - романтика гонок.

Задачей гонки было проверить выносливость спортсменов Фото: Артем КИЛЬКИН

Насмотревшись по телевизору, с какой мощью и драйвом спорткары рассекают по трассам «Формулы-1» и «Ле-Мана», корреспонденты «КП-Петербург» решили сходить на гонки. Рассказываем, что происходит в их закулисье, почему на трассе так сильно пахнет шампанским и за сколько секунд машины пролетают мимо трибун со зрителями.

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

«НЕДЕЕСПОСОБНАЯ» МАШИНА

«6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль скорости, драйва и музыки – Garage Fest. Спортсмены сразятся в четырехчасовой гонке на выносливость – Russian Endurance Challenge 2022». Звучит как долгожданная возможность, значит, самое время покупать билеты.

Самой интересной оказалась машины с двигателем от самолета Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока спортсмены готовятся к гонке, у зрителей есть возможность поближе посмотреть на их машины. Глаза разбегаются. Когда смотришь, как на солнце блестят спорткары, над машинами тут же появляются воображаемые значки долларов. Страшно представить, в какую сумму обошлась полная парковка таких красоток… Но среди них затесался и очень необычный экспонат.

- Это вообще машина? – спрашиваем у стоящего рядом незнакомца, увидев нечто из железа с маленьким креслом и огромным двигателем.

- Ха, - смеется мужчина. – Это двигатель от самолета, приделанный к машине. С таким явно не погоняешь, если только в первый и последний раз.

- Так тут и педалей нет, значит, машина «недееспособна»?

- Вместо педалей тут ручка управления, как в самолете, - уверяет незнакомец.

С дорогими машинами каждый спешил сфотографироваться на память Фото: Артем КИЛЬКИН

МОТАЕШЬ ГОЛОВОЙ, КАК БОЛВАНЧИК

С остальными машинами даже фотографироваться не стали, чтобы из-за одной случайной царапины не пришлось потом продать свою квартиру. Долго ходить по выставке не пришлось. Вскоре нас чуть не сразил инфаркт – рядом настолько оглушительно заревел мотор, что впервые в жизни можно почувствовать, как дрожат барабанные перепонки.

Сотрудникам трассы в наушниках оставалось только позавидовать Фото: Артем КИЛЬКИН

Пришло время идти к трассе, где с минуты на минуту должны были стартовать гонщики. Проходя мимо боксов, видим, что ничего не готово… Открытые капоты, снятые колеса, разобранные по частям машины и прогуливающиеся рядом гонщики.

Проверка исправности машин - самая важная часть подготовки к старту Фото: Артем КИЛЬКИН

Но оказалось, что все идет по плану. Выворачивание машин на изнанку – часть подготовки к старту. Пару минут механики стучат по ним молотками, а потом, как конструктор, собирают обратно. Можно стартовать.

Изгибы трассы с трибун видно не было Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот момент можно оглохнуть второй раз. Когда одна машина бешено гудит, это еще можно пережить, а вот две, три… четыре! Посмотрев на сотрудников трассы, вооруженных звукопоглощающими наушниками, проглатываем зависть и отправляемся на трибуну.

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрительская трибуна расположена прямо над стартом, а машины летят с такой скоростью, что голову повернуть не успеваешь. Или сидишь как болванчик в машине: туда-сюда, туда-сюда…

Выстоять до конца четырехчасовой гонки смогли не все Фото: Артем КИЛЬКИН

Но, по правде говоря, дух захватывает. Представляешь, как сам сидишь в машине, которая мчится на такой скорости, что голова идет кругом.

Трибуны зрителей располагаются прямо над стартом Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, на фестивале возможность самому оказаться в машине гонщиков тоже была. За 3 тысячи рублей желающие могли прокатиться на «Дрифт-такси». Судя по лицам выходящих после «аттракциона» людей, развлечение это покруче американских горок.

В деле машины выглядели более впечатляюще, чем на парковке Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока одни представляли себя Шумахерами, а другие разглядывали дорогие спорткары, гонка завершилась. Победителем стал дуэт именитых спортсменов Романа Русинова и Даниила Квята.

Обливаться шампанским во время награждения - старая традиция гонщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут-то на трассе и запахло шампанским – традиция у гонщиков такая, обливаться игристым на награждении. Кажется, что именно этого многие из них и ждут. Зрителям же остается только облизываться, видя светящиеся на солнце брызги.

Выступление группы ждали едва ли не больше, чем финала гонки Фото: Артем КИЛЬКИН

Заключительной точкой фестиваля стало выступление группы «Звери» - чистый рок с нотками романтики. Насладившись мощным шоу, можно отправляться домой.

Яркой точкой фестиваля стало выступление группы "Звери" Фото: Артем КИЛЬКИН

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