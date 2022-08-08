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8 августа 2022 16:41

Рев моторов, море шампанского и двигатель от самолета у машины: Как в Петербурге прошли гонки Russian Endurance Challenge 2022

Журналист «КП-Петербург» впервые отправилась посмотреть на гонки вживую. И вот что из этого вышло
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Смотреть гонки по телевизору оказалось удобнее

Смотреть гонки по телевизору оказалось удобнее

Фото: Артем КИЛЬКИН

Красивые машины, рев моторов, лакированные шлемы, цветные комбинезоны и огромная скорость… Вот она - романтика гонок.

Задачей гонки было проверить выносливость спортсменов

Задачей гонки было проверить выносливость спортсменов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Насмотревшись по телевизору, с какой мощью и драйвом спорткары рассекают по трассам «Формулы-1» и «Ле-Мана», корреспонденты «КП-Петербург» решили сходить на гонки. Рассказываем, что происходит в их закулисье, почему на трассе так сильно пахнет шампанским и за сколько секунд машины пролетают мимо трибун со зрителями.

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

«НЕДЕЕСПОСОБНАЯ» МАШИНА

«6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль скорости, драйва и музыки – Garage Fest. Спортсмены сразятся в четырехчасовой гонке на выносливость – Russian Endurance Challenge 2022». Звучит как долгожданная возможность, значит, самое время покупать билеты.

Самой интересной оказалась машины с двигателем от самолета

Самой интересной оказалась машины с двигателем от самолета

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока спортсмены готовятся к гонке, у зрителей есть возможность поближе посмотреть на их машины. Глаза разбегаются. Когда смотришь, как на солнце блестят спорткары, над машинами тут же появляются воображаемые значки долларов. Страшно представить, в какую сумму обошлась полная парковка таких красоток… Но среди них затесался и очень необычный экспонат.

- Это вообще машина? – спрашиваем у стоящего рядом незнакомца, увидев нечто из железа с маленьким креслом и огромным двигателем.

- Ха, - смеется мужчина. – Это двигатель от самолета, приделанный к машине. С таким явно не погоняешь, если только в первый и последний раз.

- Так тут и педалей нет, значит, машина «недееспособна»?

- Вместо педалей тут ручка управления, как в самолете, - уверяет незнакомец.

С дорогими машинами каждый спешил сфотографироваться на память

С дорогими машинами каждый спешил сфотографироваться на память

Фото: Артем КИЛЬКИН

МОТАЕШЬ ГОЛОВОЙ, КАК БОЛВАНЧИК

С остальными машинами даже фотографироваться не стали, чтобы из-за одной случайной царапины не пришлось потом продать свою квартиру. Долго ходить по выставке не пришлось. Вскоре нас чуть не сразил инфаркт – рядом настолько оглушительно заревел мотор, что впервые в жизни можно почувствовать, как дрожат барабанные перепонки.

Сотрудникам трассы в наушниках оставалось только позавидовать

Сотрудникам трассы в наушниках оставалось только позавидовать

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пришло время идти к трассе, где с минуты на минуту должны были стартовать гонщики. Проходя мимо боксов, видим, что ничего не готово… Открытые капоты, снятые колеса, разобранные по частям машины и прогуливающиеся рядом гонщики.

Проверка исправности машин - самая важная часть подготовки к старту

Проверка исправности машин - самая важная часть подготовки к старту

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но оказалось, что все идет по плану. Выворачивание машин на изнанку – часть подготовки к старту. Пару минут механики стучат по ним молотками, а потом, как конструктор, собирают обратно. Можно стартовать.

Изгибы трассы с трибун видно не было

Изгибы трассы с трибун видно не было

Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот момент можно оглохнуть второй раз. Когда одна машина бешено гудит, это еще можно пережить, а вот две, три… четыре! Посмотрев на сотрудников трассы, вооруженных звукопоглощающими наушниками, проглатываем зависть и отправляемся на трибуну.

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей

Гулы моторов заглушали не только комментатора, но и мысли в головах зрителей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрительская трибуна расположена прямо над стартом, а машины летят с такой скоростью, что голову повернуть не успеваешь. Или сидишь как болванчик в машине: туда-сюда, туда-сюда…

Выстоять до конца четырехчасовой гонки смогли не все

Выстоять до конца четырехчасовой гонки смогли не все

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но, по правде говоря, дух захватывает. Представляешь, как сам сидишь в машине, которая мчится на такой скорости, что голова идет кругом.

Трибуны зрителей располагаются прямо над стартом

Трибуны зрителей располагаются прямо над стартом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, на фестивале возможность самому оказаться в машине гонщиков тоже была. За 3 тысячи рублей желающие могли прокатиться на «Дрифт-такси». Судя по лицам выходящих после «аттракциона» людей, развлечение это покруче американских горок.

В деле машины выглядели более впечатляюще, чем на парковке

В деле машины выглядели более впечатляюще, чем на парковке

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока одни представляли себя Шумахерами, а другие разглядывали дорогие спорткары, гонка завершилась. Победителем стал дуэт именитых спортсменов Романа Русинова и Даниила Квята.

Обливаться шампанским во время награждения - старая традиция гонщиков

Обливаться шампанским во время награждения - старая традиция гонщиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут-то на трассе и запахло шампанским – традиция у гонщиков такая, обливаться игристым на награждении. Кажется, что именно этого многие из них и ждут. Зрителям же остается только облизываться, видя светящиеся на солнце брызги.

Выступление группы ждали едва ли не больше, чем финала гонки

Выступление группы ждали едва ли не больше, чем финала гонки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заключительной точкой фестиваля стало выступление группы «Звери» - чистый рок с нотками романтики. Насладившись мощным шоу, можно отправляться домой.

Яркой точкой фестиваля стало выступление группы "Звери"

Яркой точкой фестиваля стало выступление группы "Звери"

Фото: Артем КИЛЬКИН

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