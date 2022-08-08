«Горит как Ozon под Москвой»: В Мурино полыхает склад в промзоне

В Мурино сгорел ангар со стройматериалами. Фото: vk.com/spb_today

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать проверку в связи с пожаром в Мурино, где вечером 8 августа загорелся складской комплекс. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, а дым был виден из многих районов Петербурга.

- На место происшествия осуществлен выезд оперативной группы под руководством заместителя руководителя Следственного управления по Ленобласти в составе следователей и следователя-криминалиста, - сообщает пресс-служба СК.

По данным ведомства, полыхают склады со строительными материалами. Местные жители пишут про производство деревянных домов, а другие уверены, что огонь уничтожил склад упаковочных материалов. В соцсетях сразу же вспомнили про склад компании Ozon в Подмосковье: «Почти как Ozon горит». Там площадь возгорания составила 35 тысяч квадратных метров, а на ликвидацию ЧП ушло пять дней.

Проверку обстоятельств пожара начал Следственный комитет. Фото: vk.com/spb_today

В Мурино, по счастью, все оказалось скромнее и без пострадавших – на данный момент. У горевшего ангара частично обрушилась кровля, на месте работают 11 единиц техники и 49 человек личного состава противопожарной службы.

- В 22:11 горение локализовано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

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