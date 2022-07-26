Спецоперация «Святой Николай»

Добывая материал для колонн Исаакиевского собора в Пютерлакской каменоломне Финляндского княжества. Фото: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

Мысль создать гигантский памятник из цельного куска гранита у архитектора Монферрана возникла задолго до открытия Александрийского столпа. Добывая материал для колонн Исаакиевского собора в Пютерлакской каменоломне Финляндского княжества, рабочие наткнулись на скалу. Архитектор приказал: не трогать!

- Один из купцов по фамилии Шихин доложил Монферрану, что им обнаружен огромный целый кусок камня - огромный настолько, что превышает размеры, необходимые для колонн собора, - рассказывает хранитель Александровской колонны Дмитрий Любин. - Архитектор приказал не трогать его, чтобы использовать позже для памятника Александру Первому. Уже тогда он думал об обелиске, проектируемая высота которого совпадает с высотой существующего монумента до сантиметра.

НА КОВРЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ВЕТОК

Первым делом от скалы отсекли исполинскую призму. И нет, внеземные цивилизации тут не при чем: все делалось руками обычных рабочих.

- Человеку подвластно все, - отвечает Любин. - Монолит добыли примитивным способом, как в древности: скалу пробурили глубокими отверстиями, в них забили деревянные клинья, которые стали поливать водой. Дерево расширялось, и постепенно гранит откололся.

Заготовку опрокинули на перину в четыре метра толщиной, сложенную из елового лапника. Прямо на месте с гранитом поработали каменотесы.

- Монолит обтесали вчерне, оставив пять широких выступающих поясов. Они служили колесами, при этом основной ствол колонны был защищен от повреждений, - объясняет эксперт. - Если сейчас масса монолитной части памятника превышает шестьсот тонн, то тогда заготовка весила примерно в полтора раза больше.

Чтобы поставить колонну вертикально, понадобилось 1 час 45 минут, 2000 солдат и 400 рабочих. Фото: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

НАМЫЛИЛИ ДВОРЦОВУЮ

Затем гранит покатили в сторону специально построенной пристани и стали грузить на судно. Его тоже пришлось отдельно сконструировать под особого «пассажира»: баржу «Святой Николай» разработал инженер-полковник Константин Глазырин.

- При погрузке колонна едва не утонула. Толстенные бревна, перекинутые с берега на борт, не выдержали грандиозного веса и сломались, как щепки, - добавляет специалист. - Монолит завис между бортом и пристанью. Из ближайшего военного гарнизона прибежали солдаты - а бежать им пришлось часа четыре, не меньше - и с помощью канатов и новых направляющих переместили и закрепили груз.

По разным данным, то ли один, то ли два парохода отбуксировали гранитную глыбу в Кронштадт, а оттуда она попала на Дворцовую набережную. К тому моменту на Дворцовой его уже ждал пьедестал. Кстати, эта четырехтонная «подставка» доставила создателям не меньше хлопот.

«Так как работы производились зимою, я велел смешать цемент с водкою и прибавить десятую часть мыла. В силу того, что камень первоначально сел неправильно, его пришлось несколько раз передвигать, что было сделано с особенною легкостью благодаря мылу», - описывал сам Монферран.

РУКАМИ ГВАРДЕЙЦЕВ

Предстояло самое сложное - поставить колонну на пьедестал. Заранее у Зимнего дворца выстроили огромный, высоченный наклонный помост. Он тянулся от пристани, которая тогда располагалась на месте Дворцового моста, до самой площади и занимал почти все пространство между дворцом и Адмиралтейством.

- На помост колонну закатили с помощью мощных поворотных механизмов - кабестанов. Такие используются во флоте для натягивания канатов и швартовки судов, - продолжает эксперт. - Затем камень продолжили катить на ребрах до поворота к центру площади. Там гигантский карандаш ждала тележка на бревнах: по одному их вытаскивали сзади и переносили вперед.

Скалу архитектор присмотрел задолго до начала работы над памятником. Фото: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

Так колонна добралась до места, где ей предстояло встать вертикально. Подъемную систему для этого придумал инженер Августин Бетанкур. Захватывающее действо собрало толпу зрителей: чтобы привести колонну в вертикальное положение и поставить точно по центру пьедестала, понадобился 1 час 45 минут, две тысячи солдат и четыреста рабочих.

- На площадке у будущего памятника установили 85 кабестанов и стали поднимать колонну канатами за выступающие пояса, - описывает Любин. - Причем делали это солдаты гвардейских полков, которые когда-то с Александром победили Наполеона.

За процессом наблюдали император, для которого поставили нарядный шатер, иностранные гости и бесчисленное множество горожан. Народом были заполнены все безопасные участки площади.

Во время подъема один или два кабестана остановились - лопнули блоки. Но подъем прошел успешно. 30 августа, в день именин Александра Первого, монолит встал вертикально.

Для особого «пассажира» построили специальное судно и гигантский помост до Дворцовой площади. Фото: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

ОБЪЕДИНЯЯ ТЫСЯЧИ

Наконец, за дело взялись гранитчики. Они обтесали пять колец лишнего материала и с помощью песка отполировали гранит до блеска. Работали по созданным Монферраном лекалам, спроектировать которые помогли математики.

- Дело в том, что колонну нельзя просто обстругать по прямой, как карандаш: она будет визуально казаться тоньше в середине и выглядеть огрызком, - поясняет специалист. – Любая колонна строится по особым пропорциям - чуть толще до верхней трети, а потом идет на сужение.

Работа над памятником и вокруг него кипела еще два года. Мемориал торжественно открыли 30 августа 1834 года.

- Вот так с помощью простейших вещей, нехитрой инженерной мысли и воли людей была проделана огромная работа, в которую сегодня верится с трудом, - подытоживает Дмитрий Любин. - Даже один канат может сдвинуть судно благодаря тому, что объединяет тысячи нитей.

КСТАТИ

Накануне торжественного дня Монферран поднял и продержал колонну повисшей на канатах от получаса до часа, чтобы проверить, что они выдержат. Задачи у такого теста было две - убедиться в безопасности предприятия и не ударить в грязь лицом перед государем.