Петербургские отели пожаловались на заоблачные комиссии «Островка»

Впервые в этом году в Петербург приехали туристы из Ирана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Петербурга продолжают уходить иностранные операторы крупных гостиничных сетей - сначала Sokos, затем Mariott, Four Seasons, Kempinski. Как говорят представители отельного бизнеса, эти игроки задавали уровень сервиса и ценообразования на рынке: показывали высший пилотаж в гостеприимстве, сдерживая стоимость проживания. Где и как будут селить туристов теперь? Спросили у владельцев и управляющих гостиницами Северной столицы.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД

Петербург всегда был находкой для туристов разного уровня: к нам едут и московский бизнесмен, и челябинский фрезеровщик. Гостиницы и хостелы в регионе на любой вкус и кошелек. Судя по онлайн-картам, сейчас в городе на Неве полторы тысячи различных предложений.

Но небольшая часть гостиниц принадлежала иностранцам. В городе продолжают работать южнокорейская сеть Lotte, международные Radisson Hotels, Accor и Rocco Forte. Сети Hilton и Hyatt еще в марте объявили о приостановке деятельности в России, но петербургские отели фактически вышли из сетей и все еще принимают гостей. Их примеру последовали и остальные.

- Бренды ушли, а гостиницы остались. Правда, гости лишились программы лояльности и теперь не могут расплачиваться бонусами, - отмечает руководитель гостиничного направления представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Ольга Миротина.

По словам Миротиной, российский турпоток стал больше, чем в прошлом году. Но если раньше туристы были нацелены на бизнес, то теперь ищут расслабляющего отдыха. Поэтому их привлекают допуслугами. Заманивают и звездностью. Так, двухзвездочные гостиницы охотно делают номера комфортнее, а затем приглашают комиссию, лишь бы дотянуть до трех звезд.

Еще один туристический тренд Петербурга - транзитные. Люди, которые едут через Северную столицу в Финляндию и Эстонию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦЕНЫ ШТОРМИТ

За турпотоком выросли и цены. В сезон стоимость проживания поднимают примерно на двадцать процентов. Впрочем, так было и в предыдущие годы. А вот уход крупных иностранных сетей может внести в ценообразование сумятицу.

- Гостиницы работают с динамическим ценообразованием, спрос напрямую влияет на стоимость. Сейчас спрос ниже из-за отсутствия иностранных гостей, - объясняет владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. - Сетевые отели держат цены, не делают больших скидок или удорожаний. Но опасения в том, что мы перестанем играть по принятым правилам ценообразования. Один представитель гостиницы люксового сегмента захочет поставить цену ниже, чем на уровне рынка, и никто его не сможет остановить. Но из-за него пострадают все.

СЕМЕЙНЫЕ И ТРАНЗИТНЫЕ

Ныне отели под завязку заполнены россиянами, причем 85 процентов из них - москвичи. Сменился и формат отдыха: если раньше люди бронировали гостиницы для деловых командировок, то теперь приезжают семьями на выходные.

Другой туристический тренд - транзитные. Это те, кто останавливается в Петербурге на пару дней перед поездкой в Финляндию и Эстонию. А вот о былом потоке иностранцев остается только мечтать.

- В этом году к нам начали приезжать туристы из Ирана. Останавливаются небольшими группами по пятнадцать человек, но стабильно, - отмечает , операционный менеджер гостиницы «Новотель Санкт Петербург» Ирина Биюнова. - Еще много отдыхающих из Беларуси, приезжают автобусными турами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ругались на Booking, пока не пришел «Островок»

Сфера гостеприимства Петербурга еще не оклемалась после ухода международного отельного агрегатора Booking. Через него в гостиницы города попадало больше половины клиентов. 22 марта сервис перестал работать в России. Эстафету быстро подхватили отечественные аналоги. Сейчас «Яндекс. Путешествия», OneTwoTrip, «Островок» стали основными инструментами.

Ни для кого ни секрет, что Booking брал с гостиниц комиссию до тринадцати процентов за услуги. Казалось бы, ушел сервис, а с ним и проблемы.

- Без Booking альтернатив нет, а оставшиеся сервисы берут за услуги еще больше. Тот же «Островок» - двадцать процентов, - говорит генеральный менеджер отеля Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky Оксана Евсюкова.

Турфирмы предлагают бронировать гостиничные номера на своих сайтах. Но не без хитростей: некоторые оформляют люксовые номера по ценам стандартных, а о настоящей стоимости туристы узнают только при заселении.