Более 11 тысяч петербуржцев остались без работы из-за простоя на предприятиях

11 115 жителей Петербурга временно не работают из-за простоя на предприятиях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 115 жителей Петербурга временно остались без работы из-за простоя на предприятиях. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в своем Telegram-канале. По данным чиновника, сейчас в городе временно приостановлена работа 68 предприятий, из которых 42 – с иностранным капиталом.

- 79 процентов предприятий, находящихся в Петербурге на простое, из промышленного сектора. В основном, это сфера автомобилестроения. Девять процентов предприятий на простое – из торговли, еще четыре – из транспортной отрасли, - уточняет Корабельников.

Данные по простою на предприятиях от Смольного. Фото: t.me/korabelnikov_a

При этом в режиме неполной занятости в городе находятся 4,5 тысячи человек на 81 предприятии. То есть сотрудники там все еще трудятся, но с вынужденным сокращением рабочего времени. Как сообщают в Смольном, 87 процентов таких предприятий – с российским капиталом и из транспортной и промышленных отраслей.

- Что касается рынка труда, то за минувшую неделю, с 1 по 7 августа, число официальных безработных в Петербурге уменьшилось с 16 912 до 16 851 человека, - добавляет Алексей Корабельников.

Согласно данным городской службы занятости, работодатели ищут 35 698 сотрудников. За год в Петербурге уже трудоустроили 27 548 жителей.

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