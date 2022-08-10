В Петербурге воспроизвели победный салют 1945 года под музыку «Ленинградской симфонии»

В концерте приняли участи известные артисты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 августа в Санкт-Петербурге, на Стрелке Васильевского острова состоялся грандиозный концерт, посвященный 80-летию со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. В 1942 году эта музыка объединила и сплотила ленинградцев, став настоящим символом борьбы и выживания. Сцену для оркестра установили под открытым небом прямо над Невой. А зрительным залом стал не больше и не меньше, весь город.

Произведение великого композитора исполнил оркестр под руководством Юрия Башмета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед началом концерта к зрителям с видеоприветствием обратился президент РФ Владимир Путин, назвав симфонию Шостаковича вершиной мировой культуры, оказавшей величайшее влияние на надежды и судьбы людей.

- Сегодня, спустя многие десятилетия Ленинградская симфония продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них – горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать, - отметил президент.

Концерт транслировали телеканалы «Россия» и «Россия-Культура». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭЛИТА МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ

Произведение великого композитора исполнил Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр под руководством Юрия Башмета.

- Я впервые дирижирую это произведение, очень волнуюсь, - признался маэстро. - В оркестре собраны лучшие молодые музыканты нашей страны. Для них это первый опыт исполнения симфонии.

В концерте приняли участи известные артисты, в том числе Константин Хабенский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время общения с журналистами Юрий Башмет рассказал, что история его семьи напрямую связана с блокадным Ленинградом.

- Я там не был, вообще еще не родился, но мои мама и папа там познакомились и поженились. Свидетелем на их регистрации был случайный прохожий, который согласился на эту роль за рюмочку водки, - с улыбкой вспомнил музыкант.

Александр Беглов и Александр Дрозденко также присутствовали на вечере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЩЬ И НЕЖНОСТЬ

В концерте приняли участи известные артисты - Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Алексей Гуськов и другие. Они читали стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Ольги Берггольц, Роберта Рождественского, а также воспоминания жителей осаженного города.

- К своему греху, я, как и многие, до этого момента слышал симфонию лишь фрагментарно, - заявил Хабенский. - И она у меня ассоциировалась только с войной, блокадой. Но сейчас, прослушав симфонию полностью, я отметил замечательные, теплые моменты весны и любви. Поэтому пребываю под большим впечатлением. В Седьмой симфонии заложена мощь и нежность, она по праву является величайшем произведением.

- Седьмая симфония, она же «Ленинградская», в русской музыкальной культуре - единственное произведение, которое стало само себе памятником. Нереально мощное произведение, - поделился участник концерта, актер Алексей Гуськов.

В числе почетных гостей мероприятия были уже, увы, немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Концерт смогли увидеть тысячи зрителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

САЛЮТ 1945 ГОДА

Концерт сопровождался уникальным световым шоу. По периметру Стрелки было установлено около тысячи световых приборов и прожекторов. В честь исполнения симфонии развели Дворцовый мост, а на Ростральных колоннах зажгли факелы.

Финал симфонии прозвучал под залпы фейерверка, который стал точной копией победного салюта1945 года в Ленинграде. В этот момент зрители аплодировали стоя и еще долго не расходились после финальных аккордов, находясь под большим впечатлением.

Концерт состоялся при поддержке министерства Культуры Российской Федерации, Фонда Президентских Грантов и администрации Санкт-Петербурга. Праздник транслировали телеканалы «Россия», «Россия-Культура» и онлайн-платформа СМОТРИМ.

Финал симфонии прозвучал под залпы фейерверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА КП

Дмитрий Шостакович начал писать Седьмую симфонию летом-осенью 1941 года в Ленинграде. Здесь были созданы первые три части. После композитор был эвакуирован в Москву и далее - в Куйбышев (ныне - Самара). Первое исполнение «Ленинградской симфонии» состоялось 5 марта 1942 года там же. На берегах Невы симфония впервые прозвучала 9 августа 1942 года. Ее исполнение внушило надежду в ленинградцев и подняло их моральный дух.