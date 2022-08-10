Порноактриса grshmn, Анастасия Гришман, Хамловская убита в Санкт-Петербурге: видео, последние новости на 10 августа 2022

Порноактриса grshmn, Анастасия Гришман, Халамовская убита в Санкт-Петербурге: видео, последние новости на 10 августа 2022. Фото: СОЦСЕТИ

Порноактриса grshmn, Анастасия Гришман, Хамловская убита в Санкт-Петербурге. «Комсомолка» собрала видео и последние новости на 10 августа 2022 года. Тело 26-летней татуировщицы, тиктокера и порноактрисы Гришман обнаружили в ванной в ее съемной квартире на Южном шоссе. Следователи установили, что девушку шесть раз ударили ножом.

- Тело несколько дней пролежало в ванной. В убийстве подозревается ее сожитель, он уже задержан - отметили силовики.

Анастасия Гришман стала популярной благодаря съемкам в порно. Фото: СОЦСЕТИ

В интернете порноактриса Анастасия Гришман известна под ником grshmn. Ее настоящая фамилия – Хамловская. Кроме этого у нее есть собственный тату-салон. Но наибольшую популярность девушка приобрела из-за видео - фильмов для взрослых. Также она продавала свои обнаженные фотографии для подписчиков одного из «сервисов 18+». Последние дни с ней проживал ее 24-летний партнер по съемкам. Его-то и разыскивали полицейские, сейчас он находится в статусе подозреваемого. С ним пока общалась только подруга Гершман.

Подозреваемого в убийстве девушки уже задержали, это ее сожитель. Фото: СОЦСЕТИ

- Да, он убил ее, и он это признавал. Это была не ссора, не «шиза». У Насти была трудная ужасная жизнь. Дима (сожитель порноактрисы – Прим.ред.) на самом деле хороший человек, - заверяет подруга.

Мужчину, подозреваемого в убийстве Анастасии Гришман, все-таки задержали. Его отправили на допрос. «КП-Петербург» следит за развитием ситуации.

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