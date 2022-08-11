Садимся на фруктовую диету: Петростат составил список подешевевших продуктов

Цены упали преимущественно на сезонные продукты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Июль стал для всей России месяцем снижения цен: на 1,53 процента подешевели продукты, на 0,44 процента – непродовольственные товары, сообщил Росстат. В августе ценники продолжили «худеть» – за неделю с хвостиком стоимость продуктов и товаров упала еще на 0,10 процентов. Дефляция уже второй месяц подряд хозяйничает на магазинных полках страны. А как изменились цены в Санкт-Петербурге?

ХЛОПЬЯ, ВОН ИЗ КОРЗИНЫ!

А в гипермаркетах Северной столицы стало чуть менее страшно смотреть на чек у кассы – некоторые и съедобные, и несъедобные позиции приятно изменились в цене, как следует из свежих данных Петростата. Минимальный набор продуктов, по подсчетам ведомства, стал стоить 6626,15 рублей, сбросив 4,9 процента.

Фрукты-овощи подешевели сразу на 11,9 процентов, из них сильнее всего – белокочанная капуста (на 34,1), свекла (на 29,3), бананы (на 23,8), картошка (на 22,7) и виноград (на 22,4). Немного сбросили цену также морковь, огурцы, груши и апельсины.

Бакалейные ряды тоже запестрели скидками: соль стала выгоднее на 9 процентов, сахар – на 7,3, «Геркулес» – на 5,7, черный байховый чай – на 5,4 процента. На 4 процента с небольшим подешевели молоко, яйца и говяжья печень. Скромнее, на 3 процента с хвостиком, вареная колбаса, рис, оливковое масло, различные макароны и детские овощные консервы.

Среди продуктов небольшой скачок цены заметили на злаковые хлопья для завтрака, шоколадные конфеты, карамель, газировку и бескостную свинину – они подорожали на 2,1-5,4 процентов. Что ж, значит долой сладкое – садимся на фруктовую диету!

А подорожало все самое вредное: конфеты, газировка, сладкие хлопья для завтрака. Так что на сладкое не смотрим, налегаем на фрукты! Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗОЛОТО ТЫ МОЕ

Переходим в зал с непродовольственными товарами. Ценники здесь упали на самые разные вещи: и на золотые украшения (6 процентов), и на обувь (2,4), и на мебель (1,7), и на стройматериалы. Металлочерепица, кирпич, плиты ДСП и доски сбросили в цене от 5 до 10 процентов.

– Такая ценовая политика компаний связана c тем, что из-за ограничений на экспорт пиломатериалов их предложение на внутреннем рынке увеличилось. На ценовую политику влияет также невысокий спрос, – объяснили в Банке России.

Подорожали спички, носочки-чулочки, а заодно и косметика с духами. И, на десерт, детская одежда, в том числе школьная.

В июле оказалось выгодно присматривать домой бытовую технику и электронику. Моноблоки для компьютера упали в цене сразу на 12,3 процента, холодильники и блендеры – на 10-11, стиральные машинки и плиты – на 5 с небольшим процента. Дешевле стали и смартфоны, они сбросили с ценников примерно 4,3 процента. Напротив, подорожали пылесосы (на 3,4 процента).

На беглой прогулке по каталогам самых популярных магазинов техники видим – скидки на холодильники и смартфоны, в том числе дорогущие Apple последних моделей, есть. Разброс ценников приятный: от 5 до 40 тысяч рублей.

Скидки добрались также до мебели, электроники и бытовой техники. Холодильники и смартфоны стали чуть выгоднее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЫКЛЮЧАЙ РАДИО, АЙДА В КИНО

Отследил Петростат также изменение цен на тарифы ЖКХ и некоторые другие услуги. Что имеем в июле? Тарифы выросли на 2,7 процента, слушать радиоточку дома стало дороже на 8,2 процента. Дороже стал отпуск в санатории, а также ремонт телевизора. Порадовать петербуржцев смогли подешевевшие билеты в кинотеатры (-11,5), плата за потребительский кредит (-25,6) и услуги страхования.

Крошечный повод для радости есть и у автомобилистов.

– В июле текущего года цены на автомобильный бензин снизились в среднем на 0,1%, – отметили в Петростате.

КОМПЕТЕНТНО

Президент НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Александр Ходачек: «Резкой динамики за месяц нет»:

– Колебания цен в течение месяца малопоказательны – в некоторых случаях на товары повседневного спроса, которые постоянно завозятся в торговлю, влиял март-апрель-май, их ценовая характеристика соотношения ведущих валют и рубля и то, откуда товар поступал. Выводы можно делать, оценивая хотя бы период в полгода. За первое полугодие 2022 года индекс потребительских цен в Петербурге наоборот немного вырос, – объяснил профессор.

Резко петербургские цены не скачут, действительно сильно сбросили в цене разве что сезонные овощи-фрукты. Цены на мебель и крупную бытовую технику снизились из-за не самого большого спроса, а вот рост стоимости ходовых продуктов и товаров, пусть и небольшой, но сохраняется, отметил Александр Ходачек.

По прогнозу экономиста, в дальнейшем нас ждет подорожание только импортных товаров – то, что приходится завозить с учетом изменившейся логистики. Но пугать звериными ценниками людей никто не будет – они изменятся в пределах индекса потребительских цен.

Дорожать обещают только импортные ходовые товары. Их ценники растут из-за логистических сложностей. Фото: Артем КИЛЬКИН

БЫЛО-СТАЛО

Как изменились цены на самые ходовые продукты с июня?

Молоко, литр – 83,19 руб. (- 1,29)

Хлеб и изделия из пшеничной муки, кг – 112,60 руб. (-1,76)

Десяток куриных яиц – 86,64 руб. (-3,44)

Курица, кг – 183,39 руб. (+0,23)

Сахар, кг – 70,64 руб. (-5,55)

Соль, кг – 17,53 руб. (-1,67)

Гречка, кг – 153,57 руб. (-5,45)

Масло подсолнечное, литр – 149,30 руб. (+0,41)