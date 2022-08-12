Мобильная Биос-лаборатория аспиранта СПбГУПТД начала работу по оценке качества водных объектов в регионе. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Аспирант Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Халид Барххуев начал реализацию проекта «Мобильной Биос-лаборатории в твоем районе», на разработку которого он выиграл грант от Росмолодежи на сумму 1 150 000 рублей. Новая передвижная лаборатория позволит заинтересовать школьников научными исследованиями, а также привлечь внимание общественности к экологическим проблемам водных экосистем. Проект стал одной из инициатив Экологического клуба аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона (Биос-клуба), созданного на базе СПбГУПТД.

- Наш экологический клуб регулярно проводитмероприятия, в рамках которых мы вместе со школьниками и студентами выезжаем на водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, берем пробы воды, анализируем ее состав и качество.Это так называемые сезонные Биос-школы, которые всегда собирают большое количество участников. Поэтому перед нами встала задача расширить деятельность клуба. Мы решили не только организовывать совместныепоездки, но и самостоятельноездить по районам с оборудованием для проведения полевых исследований и привлекать к нашим мастер-классам учеников ближайших школ. Для этого мы создали полностью оснащенную Мобильную Биос-лабораторию, - прокомментировал руководитель проекта, аспирант ВШТЭ СПбГУПТД Халид Барххуев.

В июле в Сестрорецке у Финского залива и озера Сестрорецкий разлив прошли первые мастер-классы с использованием возможностей передвижной лаборатории. Всего в них было вовлечено 40 школьников и студентов. Участники проекта научились брать пробы воды и проводить комплексный анализ ее состояния. По итогу онинапишут свои первые научные работы.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Новая лаборатория в виде прицепа для автомобиля оснащена полевыми исследовательскими приборами, среди которых батометры, оксиметры, иономеры, биотестеры, спектрофотометры, раздвижные столы для титриметрических методов анализа, в наличии и лодка для выхода в крупные водоемы. Оборудование позволяет оценить такие показатели, как кальциевую, магниевую и общую жесткость воды, ее цветность и мутность, активность в ней ионов водорода, содержание нитратов и класс ее загрязненности.

- В планах оптимизировать нашу лабораторию для проведения более точных анализов, а также расширить географию проекта, чтобы мы могли выезжать не только в область, но и в другие регионы, например, в Карелию. Кроме того, пока лаборатория рассчитана на комфортную работу 10 человек, и мы бы хотели увеличить это количество в два раза, - добавил Халид Барххуев.

Новые выезды планируются уже в сентябре. Подать заявку на участие в мастер-классах Мобильной Биос-лаборатории и Биос-школе можно через социальные сети экологического клуба: ВК, Telegram, Сайт.