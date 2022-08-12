Три тысячи рублей – и древний трилобит ваш: Что представляет из себя новый палеопарк в Путиловском карьере

Экспедиция в палеопарк сейчас стоит 3000 рублей. Трансфер, инструменты для охоты за трилобитами и окаменелости для своей коллекции обеспечены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казалось бы, чем может привлечь людей пыльный известняковый карьер в 50 километрах от Петербурга? Оказывается, древними сокровищами! Конечно, речи о пиратских сундуках с золотом здесь не идет, а вот об окаменелостях, которым перевалило уже за 470 миллионов лет – вполне. И добыть такие сокровища теперь можно в Путиловском карьере, прямо на территории горнодобывающего предприятия «Кампес», где открылся первый в России палеонтологический парк-музей.

Путиловский палеопарк стал первым в России. Похожие на него в будущем могут появиться в Ульяновске, Краснодаре, Московской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТРИЛОБИТ – НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ

– Такого туристического направления в Ленобласти еще не было, оно может стать потенциальной точкой притяжения. И недалеко от Петербурга, и семьям с детьми будет интересно. Здорово, что парк организован абсолютно легально, а ГК «Возрождение» с пониманием отнеслась к идее создателей, – заявил на открытии парка Владимир Цой, председатель областного комитета по культуре.

Идейный вдохновитель проекта и руководитель сообщества палеонтологов-любителей Paleo Hunters Михаил Воскресенский с надеждой предположил, что трилобит сможет стать новым культурным символом региона. По словам Воскресенского, палеопарк в Ленобласти будет не единственным на территории России – наша страна является удивительной площадкой, сохранившей следы всех геологических периодов истории. В будущем подобные парки планируется открыть в Московской области, Ульяновске и Краснодаре.

Парк расположился по соседству с действующей добычей известняка. Для поиска трилобитов используют ненужные отвалы камня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Если присмотреться к известняку, то он открывает нам не только историю петровской эпохи, когда началась первая добыча камня, но и более древние времена нашего региона и планеты. Известняк – осадочная порода, сформированная 470 миллионов лет назад, в раннем палеозое. Здесь было море, а участки суши были еще необитаемы – это ордовикский период, до динозавров еще 200 миллионов лет. Мы открыли новый культурный центр, который позволит нескучно узнать историю и самим к ней прикоснуться, – рассказал Михаил Воскресенский.

КТО ОБИТАЕТ НА ДНЕ ОКЕАНА?

Действительно трудно поверить, что нынешнее Путилово полмиллиарда лет назад находилось южнее экватора, где сейчас расположена жаркая Африка. Живыми представителями фауны здесь были те самые трилобиты, брахиоподы, головоногие моллюски – прямое доказательство тому, что на месте ныне шумящих сосновых лесов плескалось теплое море. Дойти до XXI века эти организмы смогли благодаря илу – в его бескислородной среде твердые ткани консервировались навеки. Наслоение погибших организмов впоследствии нарекли известняком – мягкой горной породой.

Работа тут пыльная, но несложная: известняк легко раскалывается на куски и обнажает спрятанные в нем древние сокровища. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Забавно звучит, но раньше в Ленобласти жили головоногие моллюски до 8 метров в длину. Они погружались в толщу воды словно подводные лодки и двигались как ракеты. Жили и трилобиты, предки современных мокриц, повидавшие 300 миллионов лет жизни планеты. В ходе эволюции они научились поднимать глаза над толщей ила, как перископы, и сворачиваться в шарик в случае опасности. Были и прапрапрабабушки виноградных улиток – гастроподы, и конодонты, оставившие в истории лишь свои зубы, и брахиоподы, похожие на современные ракушки. Соседствовали с ними также морские пузыри, родственники морских ежей. В разрезе они переливаются кристаллами кальцита, которым опустевшая полость заместилась со временем.

20 минут поработали молотком - добыли отлично сохранившуюся брахиоподу, круглую раковину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЛОТКИ НАГОТОВЕ

Открытие парка обошлось без ножниц и ленточки – вместо этого кусок известняка торжественно и четко разбили молотком. На разломе показались очертания трилобита, а официальная часть сразу же перетекла в практическую – посетителям раздали инструменты и отвели на «рабочую» площадку. Даже у тех, кто никогда не считал себя любителем настолько древней истории, просыпается детский азарт. «Комсомолка» убедилась в этом сама. Слишком уж интересно становится найти среди груды плоских камней какое-нибудь сокровище. Из экипировки достаточно удобной обуви, рабочих перчаток, молоточка и долота. Работа получается пыльной, но совсем несложной – податливый известняк охотно раскалывается на куски помельче, в разрезах которых и начинаешь искать окаменелости.

20 минут – и в руках у нас сразу несколько находок. Знающие помощники уточняют, что мы добыли отлично сохранившуюся брахиоподу, хвостик и часть панциря трилобита, фрагменты двух переливающихся перламутром древних раковин. Вроде мелочь, а как приятно! Добычу, конечно, можно взять себе на память. Ценителям окаменелостей при желании помогут сделать из находки аккуратный экспонат в специальной лаборатории. Работники ювелирно отшлифуют камень под микроскопом. Кстати, несколько таких отшлифованных до блеска трилобитов, над которыми работали по полгода, теперь обитают в маленьком крытом музее парка.

По желанию посетителей, находки можно красиво отшлифовать и превратить в экспонат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Пока что палеопарк работает в формате экспедиции с поиском окаменелостей. Групповая экспедиция стоит 3000 рублей для взрослого и 2500 рублей для ребенка, в стоимость входит трансфер до парка и обратно. Записаться на них можно на официальном сайте музея paleopark.ru. Древних находок, обещают создатели парка, хватит с лихвой на всех.