Затонувшую баржу, на которой возили продукты в блокадный Ленинград, нашли на дне Ладоги у острова Валаам

Баржу времен войны нашли на дне Ладожского озера. Фото: 1XPEDITION

Уникальную находку на дне Ладожского озера сделали участники комплексной экспедиции дайверов на острове Валаам. Здесь аквалангисты проекта 1XPEDITION совместно со специалистами отдела сохранения археологического наследия Института Археологии РАН второй год ищут затонувшие церковные колокола, которые были потеряны в 1940 году при эвакуации Валаамской обители во время советско-финской войны. Но на этот раз дайверы обнаружили это другой войны, Великой Отечественной. В акватории у Никольского скита была обнаружена баржа, предположительно 1942 года постройки.

- Именно на таких с начала войны осуществлялись воинские перевозки, и доставка в продовольствия в блокадный Ленинград, - сообщают участники экспедиции из проекта 1XPEDITION.

Так судно выглядело в момент постройки. Фото: 1XPEDITION

Уникальность находки в том, что баржа сохранилась практически в целом виде, что при бомбежках случалось нечасто. Водолазы, погрузившиеся на 20-метровую глубину, нашли судно без видимых повреждений.

Были хорошо видны одинаковые нос и корма деревянного судна, трюмы, кнехты, надстройки. А на одном из бортов дайверам удалось прочитать даже номер, нанесенный краской - С3 8-12.

Баржа затонула в Малой Никоновской бухте у острова Валаам. Фото: 1XPEDITION

80 лет ладожская вода бережно хранила баржу. И теперь у поисковиков и историков есть шанс восстановить полную историю постройки и гибели судна, спасавшего Ленинград от голода.

- Это судно символизирует не только жизнь, которую она несла Ленинграду, обеспечивая поток продовольствия, оружия и хозяйственных грузов, но и символ силы и воли тысяч людей, - отмечают дайверы.

На борту даже сохранился номер судна. Фото: 1XPEDITION

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