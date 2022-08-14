Видео звездопада Персеиды сняли жители Петербурга

Звездопад Персеиды попал на видео в Петербурге / Фото: Мария Кенсовская

В августе жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогли стать наблюдателями прекрасного явления - звездопада потока Персеиды. В ночь на 14 августа 2022 года благодаря чистому небу охотники за звездным небом смогли поймать в объектив камер это явление и поделились снимками в социальной сети.

Наблюдать звездопад лучше всего поздней ночью / Фото: Мария Кенсовская

- Сегодняшние наблюдения Персеид прошли даже лучше вчерашних. Небо было совершенно ясным, а у меня от недосыпа последних ночей не закрывались глаза. Насчитал 47 потоковых метеоров при всего пять спорадических. Ярких было меньше чем вчера, но несколько с очень яркими следами весьма порадовали, - рассказали в сообществе "Астро Фото Болото".

Напомним, что наблюдателем звездопада может стать каждый. Лучше всего это делать глубокой ночью, когда Луна уже ушла, а солнце еще не успело встать. Кроме того, небо должно быть чистым без облаков. Иначе падающие "звездочки" будет просто не видно.