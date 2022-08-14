Один погиб и пятеро пострадали в жестком лобовом ДТП на трассе «Скандинавия» под Петербургом

Смертельное лобовое ДТП произошло на трассе "Скандинавия" / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Под Санкт-Петербургом на трассе "Скандинавия" произошло жесткое лобовое ДТП. В четвертом часу дня 14 августа 2022 года на 101 километре дороги столкнулись "Тойота Венза" и "Рено Сандеро". Есть погибший, а также пострадавшие, в том числе дети. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 40-летний водитель автомобиля "Тойота" ехал по дороге и нарушил правила дорожного движения, проигнорировав сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу движения. В этот момент он врезался "лоб в лоб" с Рено", за рулем которого находится 42-летний мужчина, - рассказали в полиции.

Один человек погиб, пятеро пострадали / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

От удара обе машины разнесло всмятку. В итоге водитель "Рено" погиб на месте аварии. Пять человек серьезно пострадали. Водителя и пассажирку "Тойоты", а также пассажирку "Рено" забрали в больницу в тяжелом состоянии. В "Тойоте" также находились двое детей - мальчик семи лет и девочка десяти лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они тоже находятся в больнице.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все детали произошедшего.