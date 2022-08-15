Поезда пойдут через Онкоцентр в Песочном: Две новых ж/д станции построят от Левашово до Сертолово

Ветку до Сертолово построят через два года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Ленобласти представило проект долгожданной железнодорожной ветки до Сертолово. За два года будет построено пять с половиной километров пути и две станции от платформы «Левашово»: «Песочная-2» и «Сертолово». Первая будет рядом с Онкоцентром в Песочном.

- Совместно с РЖД Ленобласть реализует проект ж/д ветки, которая свяжет 30-минутным маршрутом электрички важный пригород с Финляндским вокзалом Петербурга, - написал в своем телеграм-канале губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Проект уже отправлен на экспертизу. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

По его словам, проект строительства железнодорожной ветки и транспортно-пересадочного узла в Сертолово уже находится на экспертизе. За пути и ж/д инфраструктуру будут отвечать «Российские железные дороги», а область обеспечит проектирование и строительство дорог, а также реконструкцию трассы Парголово - Огоньки, она же Выборгское шоссе, проходящую сквозь Сертолово.

Сейчас здесь всего по две полосы в каждую сторону, что создает пробки как транзитному транспорту, так и общественному. Единственной возможностью добраться до Петербурга остаются автобусы и маршрутки. При этом трасса регулярно стоит в пробках, а время поездки может составить от 30 минут до полутора часов, если не повезет.

Ветка пойдет мимо онкоцентра в Песочном. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

С появлением железнодорожной ветки жители Сертолово не только получат быстрый путь до Петербурга, но и впоследствии смогут пересаживаться на станции «Ланская» на внутригородской ж/д маршрут от Белоострова до Ораниенбаума.

- Особое значение транспортного коридора в том, что в Сертолово проектируются новые здания Детской областной клинической больницы. Заявленный срок строительства новой ветки - 24 месяца, - отмечает Дрозденко.

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