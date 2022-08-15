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Общество15 августа 2022 13:42

Поезда пойдут через Онкоцентр в Песочном: Две новых ж/д станции построят от Левашово до Сертолово

Электрички пустят до Сертолово через два года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ветку до Сертолово построят через два года.

Ветку до Сертолово построят через два года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Ленобласти представило проект долгожданной железнодорожной ветки до Сертолово. За два года будет построено пять с половиной километров пути и две станции от платформы «Левашово»: «Песочная-2» и «Сертолово». Первая будет рядом с Онкоцентром в Песочном.

- Совместно с РЖД Ленобласть реализует проект ж/д ветки, которая свяжет 30-минутным маршрутом электрички важный пригород с Финляндским вокзалом Петербурга, - написал в своем телеграм-канале губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Проект уже отправлен на экспертизу. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

Проект уже отправлен на экспертизу. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

По его словам, проект строительства железнодорожной ветки и транспортно-пересадочного узла в Сертолово уже находится на экспертизе. За пути и ж/д инфраструктуру будут отвечать «Российские железные дороги», а область обеспечит проектирование и строительство дорог, а также реконструкцию трассы Парголово - Огоньки, она же Выборгское шоссе, проходящую сквозь Сертолово.

Сейчас здесь всего по две полосы в каждую сторону, что создает пробки как транзитному транспорту, так и общественному. Единственной возможностью добраться до Петербурга остаются автобусы и маршрутки. При этом трасса регулярно стоит в пробках, а время поездки может составить от 30 минут до полутора часов, если не повезет.

Ветка пойдет мимо онкоцентра в Песочном. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

Ветка пойдет мимо онкоцентра в Песочном. Фото: Александр Дрозденко / Телеграм

С появлением железнодорожной ветки жители Сертолово не только получат быстрый путь до Петербурга, но и впоследствии смогут пересаживаться на станции «Ланская» на внутригородской ж/д маршрут от Белоострова до Ораниенбаума.

- Особое значение транспортного коридора в том, что в Сертолово проектируются новые здания Детской областной клинической больницы. Заявленный срок строительства новой ветки - 24 месяца, - отмечает Дрозденко.

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