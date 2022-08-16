На семь градусов выше нормы: МЧС сообщает об экстремальной жаре в Петербурге и Ленобласти

Август уже перевалил за свой экватор, а в Петербурге жара. Как в Африке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупреждает гостей и жителей Петербурга об аномальной жаре. По данным синоптиков, «жарить» будет почти всю неделю. В некоторые дни, как во вторник, например, термометры покажут выше +30. Превышение нормы составит до семи градусов.

- В Петербурге и большинстве районов Ленинградской области в период с 16 по 20 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, - сообщает региональное управление МЧС.

При этом дождей синоптики пока не обещают, а ведь 16 августа - восьмой подряд день без осадков, что не слишком характерно для Северной столицы.

Отметим, что еще неделю назад метеорологи не видели оснований для возвращения 30-градусной жары в Петербург, однако она не только пришла, но и чувствует себя уверенно. Все это благодаря антициклону.

С другой стороны, учитывая даты на календаре, прогноз о том, что нынешний всплеск аномального тепла может стать последним в годы - вполне реален. Осеннее «бабье лето» не предполагает показателей выше +20 градусов. Ну и дожди уже придут.

Скорее всего те высокие градусы, что мы увидим на этой неделе, будут последним потеплением до конца лета, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Михаил Леус.