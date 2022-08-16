В России появился агрегатор для банковских операций на iOS. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS. Сервис предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к нему уже присоединился Сбербанк.

Согласно описанию сервиса, сейчас в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить свой баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При этом можно ввести карту банка и получить доступ к основным банковским операциям. Пока в сервис получается ввести только карту Сбербанка, остальной "пластик" приложение определяет и предлагает перевести на стороннее приложение банка. Таким образом, Сбербанк стал первым присоединившимся к этому сервису.

- Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "СберБанк Онлайн". Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", - прокомментировали в "Сбере".

При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно - оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.