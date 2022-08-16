На фоне Исаакия, рядом с Медным всадником: «Зенит» провел открытую тренировку в центре Петербурга

"Зенит" вышел на тренировку с видом на Исаакий и Неву (напротив). Фото: ФК "Зенит".

Петербургский «Зенит» решил стать еще ближе к болельщикам и вышел на тренировку в самом центре Петербурга - на газон у Медного всадника. Сначала была короткая разминка, а потом игроки начали перебрасывать мяч прямо на фоне Исаакиевского собора, чей купол был виден на заднем плане сквозь просвет в деревьях.

- Прибыли на место, начинаем открытую тренировку, - сообщила пресс-служба «Зенита» ровно в 15:00 по петербургскому времени.

На газоне в Александровском саду, между громадой Адмиралтейства и справа от памятника Петру Первому, появилась разминочная зона с фишками и маленькими воротами. А для полноценной тренировки в центр города привезли даже пару настоящих полноразмерных ворот, как со стадиона.

Кроме самих игроков на траву погонят мяч вышли и сыновья наставника «Зенита» Сергея Семака. Судя по их действиям, с мячом они обращаются вполне уверенно, не зря папа - главный тренер команды.

Открытой тренировке сине-бело-голубых помогла и природа. Сегодня в Петербурге солнечно и жарко - до +31 градуса. Впрочем, для бразильцев, коих в «Зените» сейчас половина основного состава, такая погода даже привычна.

Напомним, что после победы над ЦСКА и попадания в лидирующую группу Чемпионата России, настроение у петербуржцев отличное.