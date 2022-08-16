Вернуть масочный режим в Петербурге и Москве порекомендовал Роспотребнадзор

Петербуржцам вновь рекомендуют носить маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральное управление Роспотребнадзора рекомендовало вернуть масочный режим в Петербурге, Москве и Подмосковье, где наблюдается самый большой рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас на эти три региона приходится 48 процентов всех случаев заражения ковидом в стране.

- В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы), - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Соответствующие рекомендации за подписью главного санитарного врача России Анны Поповой уже направлены в региональные управления ведомства.

Накануне в своем радиообращении с советом носить маски выступил губернатор Петербурга. Правда, пока это лишь рекомендация и она не носит обязательного характера. Дальнейшее будет зависеть от эпидобстановке.

Ее Роспотребнадзор держит на контроле. Сейчас, по данным ведомства, в стране преобладает штамм «омикрон» и его производные. Они обладают высокой заражаемостью, но более легко переносятся при заболевании. В группе риска по осложнениям находятся люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.

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