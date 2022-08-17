Где на Руси лучше худеется. Бывший таксист поехал на велосипеде до Владивостока, чтобы сбросить лишний вес и найти невесту

К концу сентября Крылов планирует добраться до цели.

Сесть на диету, чтобы похудеть? Нет, сесть на велосипед! Бывший таксист из Петербурга Алексей Крылов решил сбросить лишние кило, отправившись в велопутешествие до Владивостока.

На старте вес 39-летнего мужчины составлял 123,5 килограмма. Сейчас Алексей добрался до Сибири и похудел до 108 кило! За успехами целеустремленного героя в телеграмм-канале «Толстяк на велике» следят тысячи человек. Мы узнали у Алексея, как проходит гонка за стройность и где на Руси легче худеется.

ВСЕ ИЗМЕНИЛА ДЕВЧОНКА С ДРЕДАМИ

Алексей жил в Петербурге, работал таксистом. Все как у людей: днем заказы, вечером домашняя рутина. Но однажды жизнь разделилась на «до» и «после»: в 2019 году к нему в машину села неприметная девушка.

- Девчонка с дредами, непонятно в чем одетая, с рюкзаком. Мы ехали ровно 15 минут, и за это время она рассказала мне свою историю: бросила работу гидом, уехала в Мексику, продавала сладости на пляже, потом проехала автостопом всю Африку. Меня так впечатлил ее сумасшедший поступок, что я… тоже захотел. Я ведь всегда мечтал путешествовать, но думал, что это дорого, - вспоминает Алексей.

На старте вес 39-летнего мужчины составлял 123,5 килограмма.

Медлить мужчина не стал - взял велосипед и отправился в «пробный» трип. Через Беларусь доехал до Крыма, а оттуда рванул в Грузию. Педали крутил не спеша, 15 тысяч километров преодолел за полгода и даже хотел остаться в Грузии. Но границы с Россией начали закрываться, поэтому петербуржцу пришлось вернуться на родину. Здесь купил машину в кредит, начал таксовать, обзавелся девушкой, но вскоре заскучал.

На второе, уже более серьезное путешествие петербуржец решился из-за лишнего веса. Пока вел малоподвижный образ жизни, растолстел до 123,5 килограмма. Водитель такси хоть и высокого роста, 190 сантиметров, но лишний вес портил ему жизнь. Начались проблемы со здоровьем: отдышка, давление.

- Пора снова крутить педали! - сказал себе Алексей.

И пошло-поехало.

РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ - ОТЛИЧНОЕ КАРДИО

На этот раз Крылов продал свою иномарку и купил хороший дорожный велосипед. С собой взял только необходимое: палатку, спальник, пенку (тонкий коврик под спальник) и теплые вещи. Все это добро вытянуло на 20 кило. В запасе было 30 тысяч рублей и нескончаемый запас энтузиазма.

Чтобы купить велосипед, Крылову пришлось продать иномарку.

Стартовал мужчина в начале июня из Петербурга. В его планах было исколесить всю Россию, поэтому взял курс на Владивосток.

- Первая тысяча километров была самой тяжелой. Я отъехал на 70 километров от города и чуть не умер! Мышцы сильно боли. Лег в палатке и не мог подняться, - вспоминает Алексей.

Несмотря на сложности, мужчина смог преодолеть себя. Усердные ежедневные тренировки дали плоды уже через пару недель. Российские дороги с ямами и резкими подъемами обеспечивают отличные кардио и массаж. Самым энергозатратным оказался участок дороги на Урале, ведь там гористая местность. Спустя две недели одежда на Алексее висела - ушли первые 13 килограммов.

Худеть быстрее помогает здоровое питание. На фастфуде далеко не уедешь, поэтому питается спортсмен-любитель исключительно в столовых. А недавно перешел на вегетарианскую диету - только фрукты и овощи.

- Сейчас я в Сибири, тут со свежими фруктами проблема. Стараюсь есть как можно больше овощей. Мясо не ем, и это только на руку: перестал потеть, сил прибавилось, - перечисляет он.

Алексей раньше работал таксистом.

Основные траты - на еду, это около 300 рублей в сутки. Бывает, в дороге ломается велосипед, но такое случается редко. На ночлег Алексей тоже не тратится - спит в палатке.

- Хочу похудеть до 90 килограммов, но никуда не тороплюсь, пусть вес уходит постепенно. Последнее время приходилось вновь питаться, чем придется, - ехал через небольшие поселки, где нет столовых, - признается велосипедист.

МЕЧТЫ О БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

А вот в личной жизни у Алексея не все так красочно и живо, как в путешествиях. Нет той самой, которая разделяла бы интересы мужчины и так же бросила все ради своей цели. Перед тем как уехать, в Петербурге у мужчины была девушка, но возлюбленная не поехала за ним.

- Я все понимаю. Даже сказал ей, чтобы не ждала, - грустно признается мужчина. - Так что мое сердце свободно.

Любимую он ищет в каждом городе, куда приезжает, но пока никого не встретил. Велопутешественник мечтает о большой семье: хочет жениться, завести детей и вместе с ними отправиться в кругосветку.

К концу сентября Крылов планирует добраться до Владивостока, а далее отправиться на пароме до Камчатки. Возвращаться в Петербург путешественник планирует по югу России.

СПРАВКА КП Алексей Крылов

Возраст: 39 лет.

Путь велопутешествия Петербург - Владивосток: 11 000 км.

Сейчас проехал: 5000 км.

Вес на старте: 123,5 кг.

Вес сейчас: 108 кг.

Бюджет путешествия: 30 000 руб.