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Общество17 августа 2022 9:10

Digital-спектакль вернул граффити Даниила Хармса в Петербурге

Новый спектакль, который можно посмотреть в приложении MTC Live, посвящен объектам стрит-арта города на Неве
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Дополненная реальность отличается от виртуальной тем, что объекты становятся частью окружающей картины мира. Фото предоставлено МТС.

Дополненная реальность отличается от виртуальной тем, что объекты становятся частью окружающей картины мира. Фото предоставлено МТС.

Хотите найти вход в портал? Да-да, именно такой, как показывают в фантастических фильмах - светящиеся ворота, пройдя через которые оказываешься в совершенно ином мире с дополненной реальностью. Это просто взрыв мозга и впечатлений! Именно такую возможность предоставляет МТС с помощью digital-спектаклей, которые можно посмотреть в приложении MTC Live.

15 августа в Петербурге состоялась презентация спектакля Urban. Saint-P. Сюжет состоит из нескольких историй, посвященных рассказам о противостоянии консерваторов - противников уличной культуры - и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов Петербургского стрит-арта: Андрея Бергера, Артема Стефанова, арт-группы «Явь», Petro x Slak, Паши Каса и Павла Мокича.

- Граффити могут вызывать споры. Но я убежден, что выбранные произведения достоверно отражают социальные изменения, вдохновляют людей и оживляют восприятие привычного пространства с помощью AR-технологий и объектов уличного искусства, - объяснил свой замысел режиссер Тимур Шарафутдинов.

Благодаря digital-технологиям получилось увековечить и оживить муралы, которых уже нет на улицах Петербурга. Так зрители спектакля смогут увидеть портрет поэта Даниила Хармса, который после длительных споров закрасили, а также работу арт-группы «Явь» «Женская Власть».

Смотреть спектакль нужно не в помещении, лучшее место для этого – открытая уличная площадка. Фото предоставлено МТС.

Смотреть спектакль нужно не в помещении, лучшее место для этого – открытая уличная площадка. Фото предоставлено МТС.

Совет: смотреть спектакль нужно не в помещении, лучшее место для этого - открытая уличная площадка, например, какой-нибудь парк или сквер. Надеваете наушники, открываете приложение MTC Live, запускаете спектакль и наслаждаетесь прогулкой, во время которой вам сначала откроется вход в портал, а потом - ожившие картины стрит-арта. Кстати, от виртуальной реальности, дополненная отличается как раз тем, что объекты становятся частью реальной окружающей картины мира.

- Это новый мультиформатный опыт, который совмещает в себе городскую прогулку в любой точке планеты, во время которой с помощью приложения можно погрузиться в жизнь Петербурга или другого города через призму уличной культуры. Возможности дополненной реальности помогают максимально визуализировать объекты стрит-арта - создается впечатление, что ты находишься здесь и сейчас, - говорит руководитель направления B2C МТС Live Рафаиль Галиев. - Наша задача - сделать так, чтобы пользователи могли получать максимальное удовольствие при использовании сервисов МТС, в том числе и развлекательных.

Музыку для спектакля Urban. Saint-P написал известный хип-хоп исполнитель OBLADAET, он же озвучил роль Уличного Поэта. А роль Музы, проводницы для зрителя, озвучила Маша Хима - рэп-исполнительница, одна из главных фрэшменов российской сцены. Послушать и стать участником аудиоспектакля в дополненной реальности можно бесплатно в приложении MTC Live.

БИЗНЕС-ПРЕСС