Digital-спектакль вернул граффити Даниила Хармса в Петербурге

Дополненная реальность отличается от виртуальной тем, что объекты становятся частью окружающей картины мира. Фото предоставлено МТС.

Хотите найти вход в портал? Да-да, именно такой, как показывают в фантастических фильмах - светящиеся ворота, пройдя через которые оказываешься в совершенно ином мире с дополненной реальностью. Это просто взрыв мозга и впечатлений! Именно такую возможность предоставляет МТС с помощью digital-спектаклей, которые можно посмотреть в приложении MTC Live.

15 августа в Петербурге состоялась презентация спектакля Urban. Saint-P. Сюжет состоит из нескольких историй, посвященных рассказам о противостоянии консерваторов - противников уличной культуры - и новаторов, которые отстаивают свое право на самовыражение. Авторы проекта оцифровали и реконструировали в дополненной реальности работы самых известных концептуалистов Петербургского стрит-арта: Андрея Бергера, Артема Стефанова, арт-группы «Явь», Petro x Slak, Паши Каса и Павла Мокича.

- Граффити могут вызывать споры. Но я убежден, что выбранные произведения достоверно отражают социальные изменения, вдохновляют людей и оживляют восприятие привычного пространства с помощью AR-технологий и объектов уличного искусства, - объяснил свой замысел режиссер Тимур Шарафутдинов.

Благодаря digital-технологиям получилось увековечить и оживить муралы, которых уже нет на улицах Петербурга. Так зрители спектакля смогут увидеть портрет поэта Даниила Хармса, который после длительных споров закрасили, а также работу арт-группы «Явь» «Женская Власть».

Смотреть спектакль нужно не в помещении, лучшее место для этого – открытая уличная площадка. Фото предоставлено МТС.

Совет: смотреть спектакль нужно не в помещении, лучшее место для этого - открытая уличная площадка, например, какой-нибудь парк или сквер. Надеваете наушники, открываете приложение MTC Live, запускаете спектакль и наслаждаетесь прогулкой, во время которой вам сначала откроется вход в портал, а потом - ожившие картины стрит-арта. Кстати, от виртуальной реальности, дополненная отличается как раз тем, что объекты становятся частью реальной окружающей картины мира.

- Это новый мультиформатный опыт, который совмещает в себе городскую прогулку в любой точке планеты, во время которой с помощью приложения можно погрузиться в жизнь Петербурга или другого города через призму уличной культуры. Возможности дополненной реальности помогают максимально визуализировать объекты стрит-арта - создается впечатление, что ты находишься здесь и сейчас, - говорит руководитель направления B2C МТС Live Рафаиль Галиев. - Наша задача - сделать так, чтобы пользователи могли получать максимальное удовольствие при использовании сервисов МТС, в том числе и развлекательных.

Музыку для спектакля Urban. Saint-P написал известный хип-хоп исполнитель OBLADAET, он же озвучил роль Уличного Поэта. А роль Музы, проводницы для зрителя, озвучила Маша Хима - рэп-исполнительница, одна из главных фрэшменов российской сцены. Послушать и стать участником аудиоспектакля в дополненной реальности можно бесплатно в приложении MTC Live.