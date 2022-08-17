Потолок рухнул в квартире дома на улице Радищева в центре Петербурга

В доме на улице Радищева обвалился потолок в квартире. Фото: прокуратура СПб

Потолок рухнул прямо на кровать в квартире одного из домов в центре Петербурга. ЧП произошло утром 17 августа в доме на улице Радищева. Проверку обстоятельств произошедшего начала прокуратура Центрального района.

- Работниками прокуратуры в ходе выезда проведен осмотр жилого помещения, а также имеющихся повреждений, - сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают чиновники Жилищного комитета Петербурга, представители районной администрации, Фонда капремонта, а также управляющей компании. Всем им предстоит ответить на вопрос, как так получилось, что жителей квартиры едва не убил увесистый кусок штукатурки.

Куски штукатурки полностью засыпали кровать. Счастье, что никто не пострадал. Фото: прокуратура СПб

Известно, что дом относится к старому фонду, сроки последнего проведенного там ремонта устанавливаются.

- В ходе прокурорской проверки будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда, - отмечают в прокуратуре.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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По предварительной информации, это произошло из-за несогласованного ремонта (подробности)