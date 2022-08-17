Сергея Харлашкина увезли на допрос в Москву. Фото: gov.spb.ru

Следователи СК России задержали заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина. Чиновника отвезли на допрос в Москву по делу «Метростроя». Ранее Харлашкин был председателем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, а до этого главой «Метростроя», который штормило из-за невыплат зарплат и забастовок рабочих.

- Он дает показания по обращению «Россельхозбанка», который заявил, что выданный кредит на строительство метро был использован нецелевым образом. Деньги были направлены на выплату задолженностей по зарплатам сотрудников «Метростроя», - сообщил источник «КП-Петербург».

17 августа Харлашкин не вышел на работу. Это подтвердили «КП-Петербург» и в правительстве региона.

Сейчас чиновника повезли на арест в Басманный суд города Москвы. Как сообщили в самом суде СМИ, следствие предъявило Харлашкину обвинение в превышении должностных полномочий.

Напомним, что Сергей Харлашкин возглавлял петербургский «Метрострой» с декабря 2019 по август 2020 года. Его предшественник Николай Александров был арестован по уголовному делу о крупной растрате. Позднее город расторг контракт с компанией, а единственным подрядчиком строительства подземки в Петербурге стал «Метрострой Северной столицы», созданный при участии Смольного.

К работе в новом составе правительства Ленобласти Харлашкин приступил с осени 2020 года. Он был назначен ответственным за топливно-энергетический комплекс и транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Официально: Сергей Харлашкин возглавил «Метрострой»

На данный момент он занимает должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (подробности)

Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова отпустили из СИЗО

Бывший генеральный директор предприятия обвиняется в растрате не менее 178 миллионов рублей компании (подробности)

Смольный не будет расторгать договор с «Метростроем», несмотря на арест генерального директора

Николая Александрова подозревают в растрате 178 млн рублей, выделенных на строительство «фиолетовой» ветки (подробности)