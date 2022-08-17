В отделениях Санкт-Петербурга теперь доступна срочная доставка Почты России. Фото предоставлено пресс-службой «Почта России».

Клиенты Почты в Санкт-Петербурге теперь могут получить посылку из отделения на дом меньше чем за час. Среднее время, за которое приезжает курьер, – 37 мин.

Оформить и оплатить услугу можно на сайте и в мобильном приложении Почты, когда посылка поступит в отделение. Следующим городом, где появится сервис, станет Казань.

- Развитие срочной доставки в крупных городах – один из приоритетных проектов Почты. Мы делаем современный сервис, которому доверяют клиенты. Получатель может оформить услугу в удобное время, с онлайн-оплатой и без очередей. В наших планах – масштабировать ее на все города-миллионники, – отмечает управляющий продуктами последней мили Почты России Сурен Аракелян.